Kastamonu’da Bilim Festivali’ne Yoğun İlgi: Öğrencilerden İklim Değişikliğine Su Projesi

Kastamonu'da düzenlenen Bilim Festivalinde öğrencilerin yapmış robotik kodlamalarla hazıladığı birbirinden farklı bilimsel projeler, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Öğrencilerin iklim değişikliği için yaptıkları su projesi ise dikkat çekti.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kastamonu Bilim Festivali (BİLFEST) 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Ekrem Cengiz Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Festival kapsamında Kastamonu'daki 35 okul ve kurumlar tarafından hazırlanan toplam 75 proje, sergilendi. TEKNOFEST ve MEBROBOT yarışmalarında derece elde etmiş ödüllü projeler, çizgi izleyen robotların ve planetaryum gösterimi de ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Festivalde, TEKNOFEST Dünya İkincisi ve Milli Eğitim Bakanlığı Uluslararası Robot Yarışması dünya yedincisi unvanlarına sahip Bahri Alp Ortaokulu Robot Takımı da yer aldı. Takım sergilediği uçak ve robot projeleriyle büyük ilgi gördü. Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından iklim değişikliklerine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan proje de beğeni topladı. Öğrencilerin evlerin altında içme suyu toplanmasını sağlayan projesini ziyaretçiler dikkatle inceledi.

Festival alanındaki stantları ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.

Festivalle ilgili bilgi veren Gümüş, "Kastamonu Bilim Festivali kapsamında öğrencilerimizin hazırladığı 75 projeyi burada sergiliyoruz. Gün boyunca, hatta yarın da öğrencilerimiz bu sergileri ziyaret edecek ve burada ortaya konulan çalışmalardan ilham alacaktır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli rehberliğinde öğrencilerimizin her yönüyle gelişimini destekliyoruz. Sosyal becerileri, fiziksel gelişimleri, akademik başarıları ve değerler eğitiminin yanı sıra dünyadaki teknolojik gelişim ve dönüşümlerin de takip edilmesini önemsiyoruz. Ancak bununla da yetinmiyor, bu gelişmelerin ülkemize katma değer sağlayacak ürünlere dönüşmesini hedefliyoruz. Bu nedenle bu tür faaliyetlere büyük önem veriyor, öğrencilerimizi bu alanda teşvik ediyoruz. Burada öğrencilerimizin ürettiği robotları, dronları, akıllı ev sistemlerini, sağlık teknolojilerini ve tarım teknolojilerine yönelik projeleri görüyoruz. Sergilenen çalışmalar, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizin emekleriyle ortaya çıkmıştır. Bu projelerin gelecekte hem ülkemizde hem de dünyada örnek gösterilecek ürünlere dönüşeceğine inanıyoruz" dedi.

Prof. Dr. Şenel İnan Sosyal Bilimler Lisesi Coğrafya Öğretmeni Sinan Çelebioğlu ise, 25 öğrenciyle hazırladıkları projeleri tanıttıklarını belirterek, "Bugün TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na okulumuz adına 7 proje ile katıldık. Bu projelerin 3'ü coğrafya alanında hazırlandı. Toplam 25 öğrencimizle birlikte bu projeler üzerinde çalıştık ve ortaya güzel çalışmalar çıkardık. Projelerimiz arasında en dikkat çekici olanlardan biri, günümüzde iklim değişikliğiyle birlikte önemi giderek artan su kaynaklarıyla ilgili çalışmamız oldu. Bu kapsamda okulumuzda bir maket hazırladık. Maketimizde suyun geri dönüşümü, depolanması ve yeniden kullanılması konularını ele aldık. Geleceğimiz açısından suyun ne kadar önemli olduğunu öğrencilerimize göstermek ve suyu daha bilinçli kullanmaları konusunda farkındalık oluşturmak istedik" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı