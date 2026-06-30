ROZEP için imzalar atıldı: Öğrenciler TEKNOFEST için robot tasarlayacak

Kastamonu'da hayata geçirilen Robotik Zeka Projesi kapsamında ilk etapta 15 ortaokul öğrencisine robotik kodlama ve yapay zeka eğitimi verilecek. Öğrenciler, eğitimlerin ardından kendi tasarladıkları robotlarla TEKNOFEST 2026'da yarışmaya katılacak.

Kastamonu'da eğitimde teknoloji ve inovasyonu desteklemek amacıyla hazırlanan Robotik Zeka Projesi (ROZEP) için iş birliği protokolü imzalandı. Valilik makamında düzenlenen törenle hayata geçirilen proje ile ortaokul öğrencilerinin robotik kodlama, yapay zeka ve teknoloji alanlarında bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında ilk etapta 15 ortaokul öğrencisi eğitim alacak. Öğrenciler, robotik kodlama ve yapay zeka alanında alacakları eğitimlerin ardından kendi robotlarını tasarlayacak. Hazırlanan robotlarla öğrencilerin, Şanlıurfa'da düzenlenecek TEKNOFEST 2026'ya katılması planlanıyor. Projenin gençlerin teknoloji alanında kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacağını belirten Kastamonu Valisi Meftun Dallı, projenin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından 519 bin lira hibe desteği almaya hak kazandığını söyledi.

Vali Dallı, "Bu proje ile gençlerimizin iletişim teknolojileri, yazılım, donanım, nesnelerin interneti, yapay zeka, büyük veri, kuantum teknolojileri, siber güvenlik, akıllı ulaşım sistemleri ve artırılmış gerçeklik gibi hızla gelişen alanlarda kendilerini yetiştirmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Proje kapsamında 15 ortaokul öğrencimiz robotik kodlama ve yapay zeka eğitimi alacak. Öğrencilerimiz kendi robotlarını tasarlayacak, geliştirecek ve bu yıl Şanlıurfa'da düzenlenecek TEKNOFEST 2026'ya katılacak. Temennimiz, öğrencilerimizin TEKNOFEST'ten başarılı derecelerle dönmeleri ve bu başarının ilimizdeki diğer okullar ile kurumlara örnek olmasıdır" dedi.

Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ da çocukların ve gençlerin robotik kodlama ile yapay zeka alanında nitelikli eğitim alması için proje hazırlandığını ifade etti. Demirdağ, projenin Taşköprü Eğitim Derneği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlık ortaklığında geliştirildiğini belirtti.

Taşköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin ise projenin, öğrencilerin dijital dünyayı doğru ve bilinçli kullanmalarını amaçladığını söyledi. Şirin, "Teknolojiyi sonuna kadar kullanalım ancak bunu insanlığın yararına olacak şekilde değerlendirelim istiyoruz. Proje kapsamında Taşköprü'deki tüm ortaokullarımızdan en az ikişer öğrencinin yer aldığı çalışma grupları oluşturmayı ve faaliyetlerimizi tabana yaymayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdür Vekili Pınar Başbilen de projenin eğitim ve gençlere yönelik sürdürülebilir bir çalışma olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Robotik Zeka Projesi iş birliği protokolü imzalandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı