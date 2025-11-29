Karboğazı Destanı kitabı yayınlandı... İlk kitabı okuduğu okula armağan etti

Kurtuluş Savaşı'nın Adana ve Mersin Cephesinde Fransızlara karşı kazanılmış tarihi bir zafer olan Karboğazı Zaferi'nin kitabı yayınlandı.

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait geniş bir arşiv çalışması, Milli Mücadele kahramanlarının yazmış olduğu hatıraları ve alanda yüz yüze görüşmelerle hazırlanan "İşgale ve Teslimiyete Başkaldırı Karboğazı Destanı" adlı eser Nurullah Bodur ve Yusuf Delikoca tarafından kaleme alındı.

Kitap ilk olarak Nurullah Bodur'ın eğitim gördüğü ve Karboğazı Zaferini yaşatan kahramanların torunlarının yaşadığı Tarsus'a bağlı Gülek Mahallesi'nin İbrahim Günay Lisesi ve Atatürk ilk ve ortaokulunda öğrencilere ücretsiz dağıtıldı.

KARBOĞAZI ZAFERİ'NİN 105. YILI ANISINA 105 ÖĞRENCİYE 105 KİTAP ARMAĞAN EDİLDİ

İşgal ettikleri Pozantı'da Kuvayi Milliye'ye karşı direnemeyen ve 25 Mayıs gecesi burayı terk etmek zorunda kalan Fransız ordusuna karşı 44 Kuvayi Milliyeci tarafından Karboğazı'nda 28 Mayıs 1920 tarihinde kazanılan savaşın 105. Yılında 105 öğrenciye 105 kitap armağan edildi.

Kitabın yazarlarından Nurullah Bodur öğrencilerle yapılan söyleşide şu açıklamalarda bulundu: Bir kahramanlık destanın yaşandığı bu topraklarda doğmuş ve büyümüş olmanın gururunu bir kez daha yaşıyorum. Çocuk ve gençlik yıllarımız Karboğazı zaferi'nin hatıraları dinlemekle geçti. Gençlik yıllarımda bu destanı kaleme almak ve gelecek nesillere aktarmak gibi bir hayalim vardı. Bugün bu hayali değerli kardeşim Yusuf Delikoca ile iki yılı aşkın süredir yapmış olduğumuz araştırmalar sonucunda gerçekleştirmiş olmanın gururunu bizzat okumuş olduğum bu okulda yaşıyorum. Kahraman atalarımız çok zor şartlarda bu zaferi büyük bir orduya karşı kazandılar. Bizler de bu dağlarda yeri geldi çobanlık yaparak çok zor şartlarda büyüdük ama ciddi bir çalışma ve devletimizin bize verdiği imkânlarla bugünlere ulaştık. Sizlerin imkanları daha fazla. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği mücadeleyi hiç bir zaman unutmayın. Karboğazı Zaferi'ni bize yaşatan kahramanları unutmayın. Daha çok çalışın ve örnek bir bilim adamı, sanat insanı olmak için mücadele edin. Ben Karboğazı anıtında adı yazılmış olan dedem Kenzinli Bodur Ali ve diğer kahramanlarımızla hep gurur duydum.

Kitabın yazarlardan Yusuf Delikoca ise şu konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 17 Eylül 1924 tarihinde söylemiş olduğu "Adanalılar Kuvayi Milliyeci ruhu her sahada ispat edecek güce sahiptir. Onlar her zaman Karboğazı' ndaki kahraman Kaç Kaç'taki gibi imanlıdırlar." sözü bize bu kitabın yazılmasında ilham oldu. Gelecek nesiller bu tarihi zaferleri yaşatan kahramanlarımızı unutmamalıdır. Kendi kahramanlarını örnek almalıdır. 26 Mayıs 1920'de işgal ettikleri Pozantı'yı terk etmek zorunda kaldıklarında Komutanları Binbaşı Menil ve yanında 722 Fransız askerle 44 Rum ve 40'tan fazla Ermeni vardı. 44 Kuvayi Milliyeci Yörük Türkmen bu orduyu teslim olmaya mecbur etti. İstiklal Savaşı Gazisi Kahraman Türk kadını Gülekli Hatice ve diğer kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.