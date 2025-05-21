Kağıthane Liseleri Tanıtım Şenliği Gerçekleştirildi

KAĞITHANE Belediyesi ile Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği 'Kağıthane Liseleri Tanıtım Şenliği' Hasbahçe Mesire Alanı'nda gerçekleştirildi. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde yapılan etkinlikte, sekizinci sınıf öğrencileri ve velileri, ilçedeki liseleri yakından tanıma imkanı buldu.

Etkinlikte ilçedeki Anadolu, imam hatip, meslek ve özel eğitim liseleri özel stantlarda kendilerini tanıttı. Okullar, sundukları eğitim olanaklarının yanı sıra akademik ve sosyal başarılarını da sergileyerek öğrencilere rehberlik etti. Veliler, okullarla birebir temas kurarak doğrudan bilgi alma şansı yakaladı.

Program kapsamında halk oyunları, sahne performansları, mini yarışmalar düzenlendi. Öğrencilerin hazırladığı müzik performansları, koro gösterileri ve resim sergileri ziyaretçilerden beğeni aldı. Halk Eğitim Merkezi de etkinlikte yer alarak hayat boyu öğrenme kapsamında yürüttüğü kursları tanıttı. Ayrıca workshop (atölye çalışmaları) ile ziyaretçilere hem bilgilendirici hem de deneyimleyici içerikler sundu.

'BU UYGULAMA TÜM TÜRKİYE'DE OLMALI'

Etkinliğe katılan Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten yaptığı konuşmada, sekizinci sınıf öğrencilerinin doğru tercih yapmalarına katkı sağlamak istediklerini belirtti. Yaklaşan LGS öncesi böyle bir etkinliğin çok değerli olduğunu vurgulayan Erten, öğrencilerin ve velilerin bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi.?Erten, "Sekizinci sınıf öğrencilerimizin doğru tercih vermelerine katkı sunmak istiyoruz. Önümüzde çok kısa bir süre içerisinde, bir aydan kısa bir süre içerisinde liseye giriş sınavı var. Karar sürecinde durumumuzu göreceğiz. Doğru karar vermek çok önemli. Meslek seçiminde bu süreç çok önemli ve bu çalışmada belki de Türkiye'de ilk. Örnek çalışmanın bence İstanbul'da ve Türkiye'nin pek çok ilinde de yapılmasını faydalı buluyorum" diye konuştu.

'BU SADECE BİR OKUL SEÇİMİ DEĞİL'

Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Hoşyiğit ise konuşmasında lise seçiminin bir öğrencinin meslek yolculuğuna ve yaşamına yön verdiğini ifade etti.?Hoşyiğit, "Lise seçimi sadece dört yıllık bir eğitim dönemine karar vermek değildir, aynı zamanda bir gencin gelecekteki mesleğinin, yaşam tarzının, hayattaki duruşunu ve topluma katkısını belirleyecek bir dönüm noktasıdır. Doğru meslek seçimi bireyin hem mutlu hem de üretken bir yaşam sürmesi açısından çok önemlidir. Bu nedenle bugün burada attığımız adımlar yalnızca bu günü değil, gençlerimizin tüm hayatını etkileyecek önemdedir" dedi.?

Hoşyiğit, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında da şunları söyledi:

"Bu anlayışla şekillenmiş bireyin sadece akademik değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve ahlaki yönden de gelişmesini hedeflemiştir. Bu modelde yetişen öğrenciler sadece sınav başarısıyla değil, değerleri, yetenekleri ve üretkenlikleriyle ön plana çıkan bireyler olacaktır."

Program, okul halk oyunları gösterileri ve çeşitli branşlarda başarı kazanan öğrencilerin ödüllendirilmesi ile sona erdi.