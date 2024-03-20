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Ünlü restoran her an kapanabilir! Kabataş Erkek Lisesi bahçesindeki alanın işletmeye verilmesine mahkemeden ret

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1987 yılında kurulan Kabataş Eğitim Vakfı'na ait olan ve Kabataş Erkek Lisesi sınırları içinde yer alan bölge öğrencilere eğitim, kültür, sanat aktivitelerini gerçekleştirmesi için tahsis edildi ancak yapılan kiralama işlemiyle beraber boğaz kenarından yer alan bölgede Feriye Lokantası hizmet vermeye başladı. Açılan dava sonucu mahkeme heyeti, Feriye Lokantası olarak kullanılan bölgenin okul alanı olarak kullanılması gerektiğine hükmetti.

OKUL ALANI RESTORANA GİDEN YOLA DÖNÜŞTÜ

Eğitim gören öğrencilere tahsis edilen yerin özel işletmeye verilmesi nedeniyle 1000 kişilik Kabataş Erkek Lisesi öğrencisinin hakkı gasp edildi. Feriye Lokantası'na ulaşım, gün içinde yüzlerce öğrencinin vakit geçirdiği okulun içinden sağlanmaya başlandı. Okul bahçesinde yaşanan araç trafiği nedeniyle kaza ve güvenlik gibi riskler de meydana geldi. Yaşanan tüm bu süreçte Kabataş Erkek Lisesi gibi güzide bir eğitim kurumunun içinde bulunan restoran için hukuki yollara başvuruldu.

Kabataş Eğitim Vakfı'na ait alanın işletmeye verilerek Feriye Lokantası olarak kullanılmasına mahkemeden ret

MAHKEME, İRTİFAK HAKKININ İPTALİNE HÜKMETTİ

Yapının kültür ve sanat merkezi olarak kullanılması için 49 yıllığına irtifak hakkı verildi. Ancak vakıf, taşınmazı verilen amaç dışında kullanarak sözleşme hükümlerine aykırı davrandı. Açılan davada hazine, bu nedenle irtifak hakkının iptal edilmesine hükmetti. Mahkeme, yapılan incelemeler sonucunda vakfın taşınmazı amaç dışında kullandığını ve kamu yararını engellediğini belirledi. Mahkeme, irtifak hakkının kullanımının belirli sınırlar içinde olması gerektiğini vurgulayarak, vakfın irtifak hakkını kötüye kullandığı ve haksız bir şekilde mülkiyet hakkına tecavüz ettiğine hükmetti.

DAHA ÖNCE BAŞKA ALANLARDA DA KİRALAMA YAPILMIŞ

Öte yandan; yapılan hukuka aykırı kiralama işlemi bununla da sınırlı kalmadı. Öğrencilere resim atölyeleri, sergi alanı olarak tahsis edilen ve B Blok alt katta yer alan Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfına ait bir özel anaokulu 5 sene boyunca işletilmiş ve 2013 yılında zarar ettiği gerekçesiyle kapatılmıştı.

Kabataş Eğitim Vakfı'na ait alanın işletmeye verilerek Feriye Lokantası olarak kullanılmasına mahkemeden ret

Haberler.com / Eymen Dursun - Eğitim

Feriye Lokantası Hukuk 3.Sayfa Eğitim Haberler

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Yorumlar (4)

Doğrucu vatandaş:

Oh be, en nihayetinde birileri doğru karar verebilmiş!

41
2
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tahsin Tahsin1:

Haberi tam yapsanız keşke,mesela kaç yılında kiralandı,ne kadar süre restoran olarak kullanıldı,dava ne zaman açıldı,mahkeme ne kadar sürdü,kaç paraya kiralandı,müşterilerle öğrenciler içinde okul bahçesinde kaç adli vaka oldu,okul bahçesini araç trafiğine açan idiota mahkemeden bir yaptırım çıktımı....

29
1
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sade vatandaş:

ben talanı işgali peşkeşi hiç savunmuyorum ama burası okul olamayacak kadar çok değerli okul buradan taşınıp işletmesinin geliri tamamen okula kalacak şekilde burası turistik ve kültürel amaçla işletilmeli

2
20
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F E:

Siz dilbilgisi kurallarına uygun cümle kuramıyorken orada okuyan öğrenciler akademik olarak ülkenin %0.01 lik diliminde. Gelecekte ülkenin en önemli işlerini yapma kapasitesine sahipler ve orası onlara az bile. Boğazda ziyadesiyle yer var sosyetik haydutların at koşturduğu.

yanıt22
yanıt1
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