İzmir'de Yeni Eğitim-Öğretim Yılı Başladı

İZMİR'de, yeni eğitim-öğretim yılı ile beraber 2 bin 715 okulda, 736 bin 186 öğrenci için ders zili çaldı. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında Narlıdere İlhan Onat İlkokulu'nda kutlama programı düzenlendi. İzmir Valisi Süleyman Elban, 'Okulların kapandığı hazirandan bu yana ciddi çalışma içindeyiz. Her şey yavrularımız için' dedi.

İZMİR'de, yeni eğitim-öğretim yılı ile beraber 2 bin 715 okulda, 736 bin 186 öğrenci için ders zili çaldı. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında Narlıdere İlhan Onat İlkokulu'nda kutlama programı düzenlendi. İzmir Valisi Süleyman Elban, "Okulların kapandığı hazirandan bu yana ciddi çalışma içindeyiz. Her şey yavrularımız için" dedi.

İzmir'deki 2 bin 715 okulda, 736 bin 186 öğrenci için ders zili çaldı. 54 bin 170 öğretmenin görev yaptığı kentte 114 bin 303 öğrencinin uyum haftasında destek aldığı belirtilirken, okul öncesinde 39 bin 184, 1'inci sınıfta 50 bin 990, 9'uncu sınıfta 24 bin 129, 5'inci sınıfta ise 39 bin 247 öğrencinin eğitim aldığı ifade edildi. Narlıdere İlhan Onat İlkokulu'nda 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası için kutlama programı düzenlendi. Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Vali Elban, programda yaptığı konuşmada her yıl aynı heyecanı sadece öğrenciler, veliler ve öğretmenler değil ülke olarak herkesin paylaştığına dikkati çekerek, "Okullar açılmadan önce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, emniyet çalışanları yavruların sağlıklı kaliteli eğitim alması için ciddi çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda öğrencilerin okula gelirken serviste, okulda ve çevresinde güvenli bir ortamda bulunmaları, binalarının sağlıklı bir eğitim ortamına uygun olarak hazırlanması ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gayret gösteriliyor. Okulların kapandığı hazirandan bu yana ciddi çalışma içindeyiz" ifadelerini kullandı.

'HER ŞEY YAVRULARIMIZ İÇİN'

Vali Elban, sözlerini şöyle sürdürdü: "Okullar açıldı, problemleri gidermek için gayret içinde olacağız. Her şey yavrularımız için. Yollar, havaalanları yapılan her şey onlar için. Anne ve babalar olarak onların geleceği için hazırlanıyorsak, devlet adamları ve eğitim camiasının kıymetli neferleri olarak yavrularımıza daha güzel bir ülke bırakmak, bunun kıymetini bilen insan gücü yetiştirmek için çalışıyoruz. Kendilerinden önceki nesilden daha iyi şartlarda yetişmelerini temenni ediyoruz. Yavrularımız donanımlı olsun, hayata güvenle baksınlar, ilmin, bilimin ışığında kendilerini yetiştirsinler istiyoruz."

'SİZE HEP DESTEK OLACAĞIZ'

Velilerden gönül huzuruyla öğrencilerini okula göndermelerini isteyen Vali Elban, yıl içinde okul idaresiyle irtibat içinde kalarak çocukların sadece günlük derslerini değil kitap okuyup, araştıran bir gençlik olarak yetiştirilmesi gerektiğini kaydetti. Elban, "Öğretmenlerimiz yaptığınız fedakarlık derecesini abartın. Geleceğe daha donanımlı bir nesil hazırlamanız için size hep destek olacağız. Derslerde verilen müfredata bağlı kalmayıp öğrencilerimiz kitap okusun. Araştırmacı, bilgiye, bilime aç olan çocuklar olun. Kendinizi bu cumhuriyetin tüm değerleriyle yetiştirmek için gayret edin. Bu eğitim öğretim yılının başarılı geçmesini temenni ediyorum" dedi.

'YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ ÖNEMLİ BİR FIRSAT'

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise "Milletimizin aydınlık ve güçlü yarınları için görev yapan eğitim ailesi olarak bakanlığımızın liderliğinde ülkemizi muasır medeniyetlerin en üst seviyeye taşıma hedefine ilerlerken iş birliği içinde yol alıyoruz. 2023-2024 eğitim öğretim yılında Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcına tanıklık ederken yeni eğitim dönemini önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Gayret zayi olmaz, düşüncesinden hareketle hayalleri, sınırları aşan bir nesil yetiştirmek için çıktığımız bu yolda eğitim camiasına kolaylıklar diliyorum. Bu mesuliyeti her zerresinde hissederek gayreti kuşanan yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Öğrenciler yarına bakan yüzümüz, aydınlık geleceğimizsiniz. Öğrendikleriniz ve deneyimleriniz doğrultusunda geleceği şekillendireceksiniz. Vatanınız için bir rüyayı gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Kendinize inanıp hedeflerinize odaklanın. Başarmanız için buradayız. Meslektaşlarımız teknoloji ne kadar önemli olursa olsun asıl olan öğretmendir. Bir çocuğun gözlerine bakmıyoruz sadece, biz milletin istikbaline bakıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir' diyerek işaret ettiği şuurla yetiştireceğimiz ufku sınırların ötesine taşan bir nesil en büyük başarınız olacaktır" açıklamalarında bulundu.

Konuşmaların ardından öğrenciler günün anlam ve önemine uygun şiirler okudu. Menemen Seyrekköy İlkokulu zeybek gösterisi yaptı. Gösteri, izleyicilerden büyük alkış aldı. Törenin ardından Vali Elban protokolle birlikte sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.