İzmir'de Okul Tacizi Olayı Velileri İsyan Ettirdi

İzmir Konak'taki Alsancak Melih Özakat İlkokulu'nda yaşanan bir erkeğin kızlar tuvaletine girerek öğrencileri taciz ettiği iddiası, velilerin tepkisine neden oldu. Şahsın serbest bırakılmasına karşı yapılan protesto İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde gerçekleşti.

KERİM UĞUR

İzmir Konak'taki Alsancak Melih Özakat İlkokulu'nda, bir erkeğin kızlar tuvaletine girerek öğrencileri taciz ettiği iddia edildi. Veliler, şahsın gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmasına İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde tepki gösterdi. Açıklamada "Bu kuvvetli somut delillere karşın hakimin kararın nasıl alındığını anlamış değiliz. Eli kolu serbest şekilde ortalıkta dolanan bu şahıs hem bizim çocuklarımız hem de dışarıdaki diğer çocuklar için tehdit oluşturmaktadır, biz anne babalar son derece kaygılı ve güvensiz hissetmekteyiz! Bu şahsın tutuklu olarak yargılanması içinde gerekli tüm itirazları yapacağız" denildi.

Alsancak Melih Özakat İlkokulu'nda, bir erkeğin kızlar tuvaletine girerek öğrencileri taciz ettiği iddia edildi. Veliler, eğitim sendikaları ve siyasi parti temsilcileri, şahsın gözaltına alındıktan sonra mahkeme kararı ile serbest bırakılmasını; İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde protesto etti. Açıklamayı Esra Karasu okudu. Karasu şunları söyledi:

"25 Eylül tarihinde, bilgisayar tamiri için gelen erkek bir şahıs, kimlik sorulmadan, denetlenmeden güvenlik tarafından içeri alınmış ve kişiyi çağıran ilgili okul yetkilisi tarafından refakat edilmeden okul içinde serbest zaman geçirerek kız öğrenci tuvaletine gizlenip 2 kız çocuğuna tacizde bulunmuştur ve aileler suç duyurusunda bulunmuştur.

Çıkarılan mahkemede incelenen kamera kayıtlarında suça ilişkin kuvvetli somut delillerin olduğu görülerek savcı tutuklama talebinde bulunuyor. Fakat nöbetçi hakim bu kuvvetli somut delillere karşın şahsın tutuklanmasının ölçülü olmayacağı kararını vererek şahsı denetimli serbestlikle salıveriyor.

Bu kuvvetli somut delillere karşın hakimin kararın nasıl alındığını anlamış değiliz. Eli kolu serbest şekilde ortalıkta dolanan bu şahıs hem bizim çocuklarımız hem de dışarıdaki diğer çocuklar için tehdit oluşturmaktadır, biz anne babalar son derece kaygılı ve güvensiz hissetmekteyiz! Bu şahsın tutuklu olarak yargılanması içinde gerekli tüm itirazları yapacağız" dedi.

Çocuklarımıza fiziken bakımları yapılmış, eğitim öğretime hazır okullarda, güvenli ve korunaklı bir okul ortamında eğitim alacakları koşulları hazırlamak, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün görevidir. Bu nedenle, İzmir İl Milli Eğitim Müdürünü uyarıyoruz ve gerekli önlemleri alması konusunda görevini yapmaya davet ediyoruz. Biz veliler, bu koşullar sağlanana kadar, karşımızda bu ciddiyette ve liyakatte sorumlular görene kadar çocuklarımız için mücadele edeceğiz. Bir kereden çok şey olur! ve bizler bugün bu okulda bunu tekrar gördük ve hatırladık."

"25 KİŞİLİK SINIFLAR 30-40 KİŞİLİK OLDU"

Karasu ayrıca kendi çocuklarının okudukları Salih İşgören İlkokulunun depreme dayanıksızlık gerekçesiyle boşaltılarak Melih Özakat İlkokulu'nda okumaya başladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde bulunan Salih İşgören İlkokulunun okulların açılmasına kısa süre kala depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı açıklanmış, bu karar veliler, okul kantin işletmesi gibi kullanıcılar tarafından tesadüfi öğrenilmiş, söz konusu yapının dayanıksızlığına dair rapor da velilerle paylaşılmamıştır. Salih İşgören İlkokulunun ve okula kayıtlı 350 öğrencinin Alsancak Melih Özakat ilkokuluna gönderilmesi kararı belirtilmiştir. Böylelikle maksimum 25 kişilik olan sınıflar, ikili sisteme geçilerek 30-40 öğrencinin sıkıştırıldığı sınıflara dönüştürülmüştür. Birincisi sınıfa başlayan öğrencilerin oryantasyon haftası itibariyle okulda ciddi bir restorasyon-tadilat sürecinin başlamış olduğu görülmüştür. Çatı tadilatının da yer aldığı, dış cephede iskelelerin kullanıldığı bir ortamda eğitime başlanmıştır. Oryantasyon ve ardından başlayan tam zamanlı eğitim süresince, ciddi bir güvenlik zafiyetinin söz konusu olduğu açık seçik ortadadır. Eğitim, öğretim devam ederken inşaat işçilerinin okulun her yerinde denetimsiz şekilde bulunması ciddi bir güvenlik kaygısı yaratmaktadır."

Basın açıklaması sonrası alkışla protestolarını sürdüren veliler daha sonra konuyla ilgili dilekçelerini İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne iletti.