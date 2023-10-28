İzmir'de Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları coşkuyla gerçekleştirildi

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Konak Hakimiyeti Milliye İlkokulu öğrencileri tarafından Türkiye Yüzyılı Dans Gösterisi ve Türkiye Haritası Koreografisi gerçekleştirildi. İzmir Valisi ve diğer protokolün katıldığı etkinlik büyük ilgi gördü.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Konak Hakimiyeti Milliye İlkokulu öğrencileri tarafından "Türkiye Yüzyılı Dans Gösterisi ve Türkiye Haritası Koreografisi" gerçekleştirildi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirdiği anlamlı etkinliklere bir yenisini daha ekledi. "İstiklalden istikbale" köprüler kurma anlayışıyla 28 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Konak Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Konak Hakimiyeti Milliye İlkokulu öğrencileri tarafından "Türkiye Yüzyılı Dans Gösterisi ve Türkiye Haritası Koreografisi" gerçekleştirildi. Gösteriyi gerçekleştiren öğrencilerin gurur ve mutluluğu yüzlerinden okunurken 100. yıl coşkusu tüm meydana yayıldı.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban'ın katılımlarıyla başlayan etkinliğe, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi ve diğer protokol katıldı. Etkinliğin sonunda İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Kemalpaşa Halk Eğitimi Merkezi tarafından Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlamaları kapsamında kurulan geleneksel dokuma tezgahında her yaştan vatandaş tarafından el birliğiyle 'kırk bin ilmekle' dokunan Türk bayrağını İzmir Valisi Dr. Elban'a takdim etti.

İzmir halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, meydanı dolduran izleyicilerden büyük alkış aldı. - İZMİR