İyilik Okulu Projesi'nin 11. Yılı Kocaeli'de Açıldı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı ile Deniz Feneri Derneği iş birliğiyle yürütülen İyilik Okulu Projesi'nin 11'inci Yıl açılış programı Kocaeli'de gerçekleştirildi. Programda konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, "Dünya hep çocukların olsun. Çocuklar gibi güzel kalsın, çocuklar gibi hep iyilik içerisinde olsun. Siz çocuklarımızın iyiliği yaygınlaştırmanızı Deniz Feneri Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığımızın iş birliğinde yürüttüğümüz bu çalışmayla, iyilik projelerimizi keşfedip, 'iyiliklerde yarışın' ayetini de dikkate alarak müracaat etmenizi bekliyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Deniz Feneri Derneği iş birliğiyle yürütülen İyilik Okulu Projesi'nin 11'inci Yıl açılış programı Başiskele ilçesindeki Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ve Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz'in yanı sıra; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ile davetliler katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan program Kur'an Kerim tilavetiyle devam etti. İzmit İmam Hatip Lisesi Musiki Grubu'nun dinletisi akabinde, davetiler proje faaliyetlerini içeren kısa filmi izledi.

'YÜZYILIN İYİLİK HAREKETİ DERDİM'

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, "Deniz Feneri Derneğini tek kelimeyle bana söyle deseydiniz, 'Yüzyılın iyilik hareketi' derdim. Öğretmenlik çağımda, 1990'lı yıllarda, Ramazan Abiyle Ramazan ayında evleri ziyaret ederek gönüllere, ocaklara, dokunmayla başlayan sonra Türkiye'den dünyanın her bir tarafına iyilik hareketini ulaştırmaya çalışan bir dernek. Hamdolsun, vazifelerimiz süreci içerisinde, derneğimizle yolumuz birkaç defa değil, çok defa kesişmiştir. Dernek vasıtasıyla, Kurban Bayramı'nda gönüllüsü olarak Sudan'da, mültecilerin olduğu bölgeye, genel başkanımızla beraber gittik. Moritanya'da ve Pakistan'da kurban kesim faaliyetlerinde bulunduk" dedi.

'MÜRACAAT ETMENİZİ BEKLİYORUZ'

İyilik hareketinin sadece Türkiye'de değil dünyaya da yayılması gerektiğini belirten Yılmaz, "Sevgili Peygamberimiz, kardeşinin yüzüne tebessüm etmek bile olsa, iyiliği esirgeme diyor. Deniz Feneri Derneği ile okullarımızda sayın bakanımızın da tensipleriyle 11'inci yılında, dün itibarıyla, tüm okullarımıza yazılarımız gitti. Büyük bir iyilik hareketi devam ediyor. 2025-2026 öğretim yılımızın başlangıç programında, buradan bütün okullarımıza, Kocaeli'nden, Kocaeli Valiliğimizin, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve buradaki belediye başkanlarımızın da destekleriyle ilan ediyoruz ve diyoruz ki; lütfen sevgili yavrularımıza küçük de olsa bir iyilik hareketini teşvik için destek verelim, katkı verelim. Şahit olduğum bütün programlarda, aziz gençler, sizin ufkunuz o kadar geniş ki, sizin gönlünüz o kadar güzel ki, bizim hayal edemeyeceğimiz iyilikleri tasarlıyorsunuz ve hayata geçiriyorsunuz. Onun için ben hep şunu diyorum; Dünya hep çocukların olsun. Çocuklar gibi güzel kalsın, çocuklar gibi hep iyilik içerisinde olsun. Siz çocuklarımızın iyiliği yaygınlaştırmanızı Deniz Feneri Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığımızın iş birliğinde yürüttüğümüz bu çalışmayla, iyilik projelerimizi keşfedip, 'iyiliklerde yarışın' ayetini de dikkate alarak müracaat etmenizi bekliyoruz" diye konuştu.

'100 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİMİZE YAŞAMIŞ OLDUĞUMUZ İYİLİKLERİ ANLATMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Projenin gençler üzerinde oluşturduğu olumlu etkiyi görünce mutlu olduklarını söyleyen Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz de "Bakan Yardımcımız Nazif Yılmaz hocam ile başladık, ilk tohum atıldı. Bir yılda 100 binden fazla öğrencimize yaşamış olduğumuz iyilikleri anlatmaya çalışıyoruz. İyilik projesini gençlerimize bir ideal ve dava olarak nakşetmek istiyoruz. Deniz Feneri açısından sivil toplum kuruluşu iyilik projesinin bizdeki önemi budur. Eğitimin içerisine, bir iyilik damlası damlatabiliyorsak çok bahtiyarız. İlkokul projemizin içerisinde, uygulamalı iyilik proje yarışmalarımız var. İnşallah bu yarışmayı bu sene İstanbul'da daha geniş bir ortamda gerçekleştireceğiz. Milli Eğitim Bakanımızla geçen hafta bir görüşme gerçekleştirdik. Takvimi bildirdik, inşallah mayıs sonunda veya haziranın hemen başında, okullar kapanmadan bir hafta önce tarihini belirleyeceğiz. İstanbul'un en büyük salonlarından birisinde, iyilik okulu proje yarışmalarının finalini gerçekleştirmiş olacağız. Ödüllü bir yarışma bütün genç kardeşlerimizin, öğrencilerimizin iyilik proje yarışmalarına katılmalarını özellikle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cengiz, ayrıca konuşmasında İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi. Program, hediye takdimi ardından protokol üyeleri katılımcıların toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.