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Bursaspor, Bodrum FK'yu 2-0 Mağlup Etti

Bursaspor, Bodrum FK'yu 2-0 Mağlup Etti
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- Bodrum FK: 0 - Bursaspor: 2

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Yiğit Arslan, Kadir Akıllı, Haydar Avcı

Bodrum FK: Sousa, İsmail Tarım, Enes Koç (Dk. 46 Berşan Yavuzay), Mustafa Erdilman, Brazao (Dk. 82 Adem Metin Türk), Ege Bilsel, Yusuf Sertkaya (Dk. 46 Loshaj), Ali Aytemur, Ali Habeşoğlu, Ege Arslan (Dk. 73 Okita), Devrim Şahin (Dk. 46 Emre Kaplan)

Bursaspor : Kerem Matışlı, Alperen Babacan, Eyüp Akcan (Dk. 62 Soner Aydoğdu), Batuhan Yayıkcı, Rahmetullah Berişbek, Barış Gök (Dk. 62 Ertuğrul Furat), Elitim, Lincoln (Dk. 83 Baker), Hüseyin Maldar (Dk. 46 Bayramov), Iheanacho (Dk. 74 Baran Başyiğit), Boutrah

Goller: Dk. 27 Iheanacho, Dk. 45 Lincoln ( Bursaspor )

Sarı kartlar: Dk. 11 Barış Gök, Dk. 44 Elitim ( Bursaspor )

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Bursaspor, Bodrum FK'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
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