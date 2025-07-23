İTÜ ve MESS'ten Yapay Zeka Yüksek Lisans Programı

TÜRKİYE Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş birliğiyle hayata geçirilen Yapay Zeka Yüksek Lisans Programı, başta MESS üyeleri olmak üzere özel sektördeki profesyonellere yapay zeka alanında uzmanlaşma imkanı sunuyor.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), yapay zeka teknolojilerini üretim süreçlerine entegre etmek ve katılımcıların bu konudaki uzmanlıklarını artırmak amacıyla yeni bir eğitim hamlesi başlattığını duyurdu. Sanayide dijital dönüşümü hızlandırmak ve yapay zeka teknolojilerini üretim süreçlerine entegre etmek amacıyla, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş birliğiyle hayata geçirilen yüksek lisans programı, Eylül ayında ilk öğrencilerini kabul edecek.

Hibrit eğitim modeliyle sunulacak program kapsamında, çevrimiçi derslerin yanı sıra İTÜ'de ve MESS'in teknoloji üssü MEXT'te yüz yüze eğitimler düzenlenecek. Ayrıca, MEXT ekosisteminde yer alan küresel teknoloji şirketlerinden uzman isimler de programa konuk konuşmacı olarak katkı sunacak. Katılımcılar, teorik bilgilerin yanı sıra sanayiye özel senaryolar üzerinden uygulamalı eğitim alarak, yapay zekanın üretimdeki somut kullanım alanlarını deneyimleme fırsatı bulacak. Teknik uzmanlardan iş geliştirme profesyonellerine kadar geniş bir kitleye hitap eden program; 'Yapay Zeka Odağında Büyük Veri ve İş Analitiği' ile 'Yapay Zeka Çağında İşletme ve Teknoloji Yönetimi' olmak üzere iki ana içerikten oluşuyor.

Bu programın, aynı zamanda MESS'in liderliğini üstlendiği, İTÜ'nün de üyeleri arasında yer aldığı ve yapay zeka odağında çalışmalar yürüten AI EDIH Türkiye Konsorsiyumu (Yapay Zeka Temalı Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi) kapsamında devam eden iş birliğini bir üst seviyeye taşıdığı aktarıldı.

MESS olarak üretim ekosisteminin dijitalleşmesi ve yapay zekada öncü olduklarını belirten MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, programa ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Sanayimizin dönüşümünde teknoloji kadar, bu süreci yönetecek nitelikli insan kaynağının da kritik bir rolü olduğuna inanıyoruz. MESS olarak sanayimizin bugünkü ihtiyaçlarına çözüm sunmanın ötesinde, geleceği şekillendirecek yetkinlikleri kazandırmaya odaklanıyoruz. Bu yüksek lisans programı ile yalnızca destekleyici değil, yön gösterici bir rol üstleniyor, İTÜ gibi köklü bir kurumla birlikte bu alanda elimizi taşın altına koyuyoruz. Yapay zeka alanında güçlü bir akademik ve pratik altyapıya sahip bu programın, ülkemiz sanayisine uzun vadeli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin öğrencilerin doğrudan sanayiyle etkileşim kurabileceği bir ekosistem kurmayı hedeflediğinin altını çizerek hayata geçirilen iş birliğine ilişkin şunları söyledi:

"İTÜ olarak sorumluluk ve etki odaklı bir araştırma üniversitesi olma vizyonumuzla bilgiyi yalnızca üretmekle kalmayıp, sanayide uygulanabilir hale getirmeye de büyük önem veriyoruz. Teknolojiye yön veren bireyler yetiştirme hedefiyle İTÜ, özel sektörün güçlü temsilcileriyle yeni öğrenme modellerini uygulamaya koyuyor. MESS iş birliğiyle hayata geçen bu yüksek lisans programı, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlü bir örneğini oluşturuyor. Yapay zekayı üretimle buluşturmak, MEXT'in saha deneyimini güçlü akademik altyapımızla entegre etmek bizim için çok değerli."

Ülke sanayisinin ikiz dönüşümü için kuruluşundan bu yana saha ve ofis çalışanları dahil 32 binden fazla kişiye eğitim verdiklerini dile getiren MEXT Genel Müdürü Efe Erdem ise şunları söyledi:

"MEXT olarak beşinci yılımızda, 750'yi aşkın şirketle iş birliği yapmanın gururuyla, dijital, yeşil ve yapay zeka dönüşümü odağında ekosistemimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu sene itibariyle, ekosistemimize yenilikçi çözümler ve eğitimler sağlamak için MEXT çatısı alında Yapay Zeka Merkezi'ni kurduk. Bu yapıyı, İTÜ gibi köklü bir kurumla iş birliği yaparak akademik seviyeye taşıyoruz. Bu program, bireysel gelişimin yanı sıra sanayimizin yapay zeka alanındaki yetkinliğini de sistemli biçimde güçlendirmeyi amaçlıyor. Ayrıca, MESS'in koordinatörlüğünde yürütülen ve İTÜ'nün ortakları arasında yer aldığı AI EDIH Türkiye Konsorsiyumu ile Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri ağına dahil olarak, AB ile yapay zeka projelerinde iş birliklerimizi derinleştirerek; teknoloji ekosistemimize uluslararası ölçekte katkı sunmaya devam edeceğiz."