İstanbul Valiliği, okulların deprem durumuna dair raporunu açıkladı

Deprem riskinin en fazla olduğu illerden birisi olan İstanbul'da olası bir afete hazırlık için çalışmalar yürütülüyor. İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yürütülen eğitim kurumlarının depreme karşı yeniden yapım ve güçlendirme çalışmalarına dair rapor yayınladı. İstanbul'daki okulların 1428'i depreme karşı riskli bulundu ve bu okullardan 481'i yıkılıp yeniden yapılırken, 799'u ise güçlendirildi. 148 okulun ise boşaltılarak yeniden yapımına ve güçlendirme çalışmalarına başlandı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamanın detaylarında şu ifadelere yer verildi;

İstanbul'da 2023 yılında 16 okul, yeniden yapım süreci tamamlanarak eğitim – öğretime açılmıştır. Bu 16 okulda yıkılmadan önce 244 olan derslik sayısı, yeniden yapım sürecinin sonunda 380'e çıkarılmış olup, 136 yeni derslik okullara ilave edilmiştir. Bununla birlikte 16 okulun sahip olduğu kapalı alan miktarı, atölye, spor, tiyatro, konferans salonu vb. sosyal donatı alanlarının okul kampüslerine eklenmesiyle 42.955 metrekareden 117.813 metrekareye çıkarılmıştır. Bu okulların 12'si Temel Eğitim Kurumu, 2'si Halk Eğitim Merkezi, 1'i Lise, 1'i de Meslek lisesi olup, okulların ilçelere göre dağılımı ise şu şekildedir:

Adalar Büyükada Halk Eğitim Merkezi

Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Beşiktaş Murat Beyaz İlkokulu-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Beşiktaş Hamiyet Gerçek İlkokulu

Beşiktaş Hüseyin Aycibin İlkokulu

BeşiktaşDikilitaş Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu

Beykoz Atatürk İlköğretim Okulu

Beyoğlu Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu

EyüpSultan Eyüp Sultan Ortaokulu

Kadıköy Kadıköy Anadolu Lisesi

Kağıthane Günebakan İlkokulu

Kağıthane Osman Tevfik Yalman Ortaokulu

Küçükçekmece Şehit Bnb. Bedir Karabıyık ÇPAL

Sarıyer Alparslan İÖO

Üsküdar Burhaniye İlkokulu

Üsküdar Şehit Mustafa Canbaz İlkokulu

20 İLÇEDE 43 OKUL YENİDEN YAPILIYOR

İstanbul'da 20 İlçede 43 okulun yeniden yapım çalışmaları devam etmektedir. Bu okulların yeniden inşa çalışmaları tamamlandığında, 752 olan derslik sayısı 1.173'e çıkarılarak 421 yeni derslik, eğitim öğretime kazandırılmış olacak. Yani İstanbul'umuz, ilave okul alanına gerek duyulmadan 24 derslikli 17 okul kazanmış olacak. Çalışmalar tamamlandığında ayrıca bu 43 okulun 138.099 metrekare olan kapalı alanı 403.917 metrekareye çıkarılmış olacak. Bu okullarımızın ilçelere göre dağılımı ve inşaatların tamamlanma oranları ise şu şekildedir:

Adalar- 125.Yıl Atatürk Ortaokulu - % 92

Adalar-Büyükada Anaokulu - % 58

Avcılar-Alsancak İlkokulu (A Blok) - % 76

Avcılar-Alsancak Ortaokulu (B Blok) - % 78

Arnavutköy-Piri Reis İlkokulu - %1

Arnavutköy- Suatlar Anaokulu- %1

Bayrampaşa- Rıfat Canayakın Anadolu İmam Hatip Lisesi -% 37

Bayrampaşa-Cevatpaşa İlkokulu - % 22

Beşiktaş-Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu - % 67

Beşiktaş-Beşiktaş Halk Eğitim Merkezi - % 43

Beşiktaş-Anafartalar Fen Lisesi - % 22

Beykoz-Hacı Numan Ortaokulu - % 69

Beyoğlu-Dr. Tevfik Sağlam İlkokulu - % 26

Çatalca-Çanakça İlkokulu – Ortaokulu - % 70

Esenler-Esenler Menderes Anadolu Lisesi - % 43

Eyüpsultan-Üçşehitler İlkokulu / Ortaokulu - % 12

Eyüpsultan-Şehit Öğretmenler İlkokulu / Ortaokulu - % 33

Eyüpsultan-Yunus Emre İlkokulu - % 66

Eyüpsultan-Haydar Akçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - % 24

Eyüpsultan-Eyüp İmam Hatip Lisesi - Okul Blokları - % 98

Eyüpsultan-Eyüp İmam Hatip Lisesi - Kütüphane Binası - % 89

Eyüpsultan-Eyüp İmam Hatip Lisesi - Yurt Binası - % 95

Eyüpsultan-Eyüp Sultan Ortaokulu (İkmal İnşaatı) - % 95

Fatih-Hattat Rakım Ortaokulu - % 50

Gaziosmanpaşa -Gaziosmanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi - % 95

Gaziosmanpaşa -Gazipaşa İlkokulu - % 92

Gaziosmanpaşa- 100. Yıl İlkokulu - %1

Gaziosmanpaşa-Gazipaşa İlkokulu - %1

Kağıthane-Seyrantepe İlkokulu - % 93

Küçükçekmece-Yunus Emre İlkokulu - % 64

Sarıyer-Sarıyer Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi (A,B,C ve D Bloklar) / Okul Yapıları, Kız- Erkek Yurt ve Konferans Salonu - % 36

Sarıyer-Gümüşdere İlkokulu-Ortaokulu - % 75

Sultangazi-Ergun Baylav Özel Uygulama Eğitim Merkezi - %1

Sultangazi-Şehit Vedat Barceğci Ortaokulu - %1

Şişli-Şişli Anadolu Lisesi - % 20

Şişli-Zincirlikuyu İSOV MTAL - % 90

Tuzla-Tuğrul Bey Anadolu Lisesi - % 84

Tuzla-Vala Gedik Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi - %85

Üsküdar-Burhan Felek Anadolu Lisesi - % 41

Üsküdar-Haydarpaşa Lisesi Yurt Binaları ve Konferans/ Spor Salonu - %4

Salonu - %4 Zeytinburnu-Mehmet İhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - %82

Zeytinburnu-Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi- %98

Zeytinburnu-Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi- % 98

2023 YILINDA GÜÇLENDİRİLEN OKULLAR

? İstanbul'un 16 ilçesindeki 31 okulun güçlendirme çalışmaları 2023 yılında tamamlanarak bu okullarda eğitim öğretime yeniden başlanmıştır. Bu okulların 16'sı temel eğitim kurumu, 5'i anaokulu, 6'sı lise, 4'ü ise mesleki eğitim merkezinden oluşmaktadır. Güçlendirme çalışmaları 2023 yılında tamamlanan okulların adları ve ilçelere göre dağılımları ise şu şekildedir:

Bahçelievler Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu - A ve B Blok

BahçelievlerMustafa Nevzat Pisak Mesleki Eğitim Merkezi

Bakırköy Nefus Nakipoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi

Beşiktaş Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

BeşiktaşLütfi Banat İlkokulu

BeşiktaşYıldız Ertem Anaokulu

BeykozBozhane İlkokulu

Beyoğluİstiklal İlkokulu - A-B Blok

BeyoğluHasköy Ortaokulu A-B Blok

Çatalca Dağyenice Zeki Kisbu İlkokulu

Çatalca Kestanelik İmam Hatip Ortaokulu

Çatalca 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu

ÇatalcaOvayenice Örfi Çetinkaya İlkokulu/Ortaokulu

Esenyurt Esenyurt Mesleki Eğitim Merkezi

EsenyurtŞair Fevzi Kutlu Kalkancı Ortaokulu

EsenyurtTevfikbey Ortaokulu

Fatih Fatih Mesleki Eğitim Merkezi - A Blok

Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi

Güngören Haznedar Abdi İpekçi Ortaokulu

KadıköyMünevver Şefik Fergar İlkokulu A Blok

Kartal İhsan Zakiroğlu Ortaokulu

Kartal Soğanlık İlkokulu A-B Blok

KartalMedine Tayfur Sökmen İlkokulu

Küçükçekmece Marmara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Küçükçekmece Zübeyde Hanım Anaokulu

Küçükçekmece Çiğdem Anaokulu

Küçükçekmece Menekşe Özel Eğitim Anaokulu

Küçükçekmece Yasemin Anaokulu

SilivriKız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Sultangazi Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi A-B Blok ve Spor Salonu

Salonu Üsküdar Üsküdar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - A ve B Blok

13 İLÇEDEKİ 16 OKUL DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLİYOR

İstanbul'da 13 ilçedeki 16 okulda ise güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Okulların isimleri ve inşa çalışmalarındaki gerçekleşme oranları ise şöyle: