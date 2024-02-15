İstanbul Valiliği, okulların deprem durumuna dair raporunu açıkladı
İstanbul Valiliği, okulların deprem durumuna ilişkin raporunu kamuoyuna açıkladı. İstanbul'daki riskli ve boşaltılan okul sayısını açıklayan İstanbul Valiliği, yapılan incelemede okulların 1428'inin riskli olduğu tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.
Deprem riskinin en fazla olduğu illerden birisi olan İstanbul'da olası bir afete hazırlık için çalışmalar yürütülüyor. İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yürütülen eğitim kurumlarının depreme karşı yeniden yapım ve güçlendirme çalışmalarına dair rapor yayınladı. İstanbul'daki okulların 1428'i depreme karşı riskli bulundu ve bu okullardan 481'i yıkılıp yeniden yapılırken, 799'u ise güçlendirildi. 148 okulun ise boşaltılarak yeniden yapımına ve güçlendirme çalışmalarına başlandı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamanın detaylarında şu ifadelere yer verildi;
İstanbul'da 2023 yılında 16 okul, yeniden yapım süreci tamamlanarak eğitim – öğretime açılmıştır. Bu 16 okulda yıkılmadan önce 244 olan derslik sayısı, yeniden yapım sürecinin sonunda 380'e çıkarılmış olup, 136 yeni derslik okullara ilave edilmiştir. Bununla birlikte 16 okulun sahip olduğu kapalı alan miktarı, atölye, spor, tiyatro, konferans salonu vb. sosyal donatı alanlarının okul kampüslerine eklenmesiyle 42.955 metrekareden 117.813 metrekareye çıkarılmıştır. Bu okulların 12'si Temel Eğitim Kurumu, 2'si Halk Eğitim Merkezi, 1'i Lise, 1'i de Meslek lisesi olup, okulların ilçelere göre dağılımı ise şu şekildedir:
- Adalar Büyükada Halk Eğitim Merkezi
- Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Beşiktaş Murat Beyaz İlkokulu-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
- Beşiktaş Hamiyet Gerçek İlkokulu
- Beşiktaş Hüseyin Aycibin İlkokulu
- BeşiktaşDikilitaş Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu
- Beykoz Atatürk İlköğretim Okulu
- Beyoğlu Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu
- EyüpSultan Eyüp Sultan Ortaokulu
- Kadıköy Kadıköy Anadolu Lisesi
- Kağıthane Günebakan İlkokulu
- Kağıthane Osman Tevfik Yalman Ortaokulu
- Küçükçekmece Şehit Bnb. Bedir Karabıyık ÇPAL
- Sarıyer Alparslan İÖO
- Üsküdar Burhaniye İlkokulu
- Üsküdar Şehit Mustafa Canbaz İlkokulu
20 İLÇEDE 43 OKUL YENİDEN YAPILIYOR
İstanbul'da 20 İlçede 43 okulun yeniden yapım çalışmaları devam etmektedir. Bu okulların yeniden inşa çalışmaları tamamlandığında, 752 olan derslik sayısı 1.173'e çıkarılarak 421 yeni derslik, eğitim öğretime kazandırılmış olacak. Yani İstanbul'umuz, ilave okul alanına gerek duyulmadan 24 derslikli 17 okul kazanmış olacak. Çalışmalar tamamlandığında ayrıca bu 43 okulun 138.099 metrekare olan kapalı alanı 403.917 metrekareye çıkarılmış olacak. Bu okullarımızın ilçelere göre dağılımı ve inşaatların tamamlanma oranları ise şu şekildedir:
- Adalar- 125.Yıl Atatürk Ortaokulu - % 92
- Adalar-Büyükada Anaokulu - % 58
- Avcılar-Alsancak İlkokulu (A Blok) - % 76
- Avcılar-Alsancak Ortaokulu (B Blok) - % 78
- Arnavutköy-Piri Reis İlkokulu - %1
- Arnavutköy- Suatlar Anaokulu- %1
- Bayrampaşa- Rıfat Canayakın Anadolu İmam Hatip Lisesi -% 37
- Bayrampaşa-Cevatpaşa İlkokulu - % 22
- Beşiktaş-Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu - % 67
- Beşiktaş-Beşiktaş Halk Eğitim Merkezi - % 43
- Beşiktaş-Anafartalar Fen Lisesi - % 22
- Beykoz-Hacı Numan Ortaokulu - % 69
- Beyoğlu-Dr. Tevfik Sağlam İlkokulu - % 26
- Çatalca-Çanakça İlkokulu – Ortaokulu - % 70
- Esenler-Esenler Menderes Anadolu Lisesi - % 43
- Eyüpsultan-Üçşehitler İlkokulu / Ortaokulu - % 12
- Eyüpsultan-Şehit Öğretmenler İlkokulu / Ortaokulu - % 33
- Eyüpsultan-Yunus Emre İlkokulu - % 66
- Eyüpsultan-Haydar Akçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - % 24
- Eyüpsultan-Eyüp İmam Hatip Lisesi - Okul Blokları - % 98
- Eyüpsultan-Eyüp İmam Hatip Lisesi - Kütüphane Binası - % 89
- Eyüpsultan-Eyüp İmam Hatip Lisesi - Yurt Binası - % 95
- Eyüpsultan-Eyüp Sultan Ortaokulu (İkmal İnşaatı) - % 95
- Fatih-Hattat Rakım Ortaokulu - % 50
- Gaziosmanpaşa -Gaziosmanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi - % 95
- Gaziosmanpaşa -Gazipaşa İlkokulu - % 92
- Gaziosmanpaşa- 100. Yıl İlkokulu - %1
- Gaziosmanpaşa-Gazipaşa İlkokulu - %1
- Kağıthane-Seyrantepe İlkokulu - % 93
- Küçükçekmece-Yunus Emre İlkokulu - % 64
- Sarıyer-Sarıyer Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi (A,B,C ve D Bloklar) / Okul Yapıları, Kız- Erkek Yurt ve Konferans Salonu - % 36
- Sarıyer-Gümüşdere İlkokulu-Ortaokulu - % 75
- Sultangazi-Ergun Baylav Özel Uygulama Eğitim Merkezi - %1
- Sultangazi-Şehit Vedat Barceğci Ortaokulu - %1
- Şişli-Şişli Anadolu Lisesi - % 20
- Şişli-Zincirlikuyu İSOV MTAL - % 90
- Tuzla-Tuğrul Bey Anadolu Lisesi - % 84
- Tuzla-Vala Gedik Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi - %85
- Üsküdar-Burhan Felek Anadolu Lisesi - % 41
- Üsküdar-Haydarpaşa Lisesi Yurt Binaları ve Konferans/ Spor Salonu - %4
- Zeytinburnu-Mehmet İhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - %82
- Zeytinburnu-Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi- %98
- Zeytinburnu-Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi- % 98
2023 YILINDA GÜÇLENDİRİLEN OKULLAR
? İstanbul'un 16 ilçesindeki 31 okulun güçlendirme çalışmaları 2023 yılında tamamlanarak bu okullarda eğitim öğretime yeniden başlanmıştır. Bu okulların 16'sı temel eğitim kurumu, 5'i anaokulu, 6'sı lise, 4'ü ise mesleki eğitim merkezinden oluşmaktadır. Güçlendirme çalışmaları 2023 yılında tamamlanan okulların adları ve ilçelere göre dağılımları ise şu şekildedir:
- Bahçelievler Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu - A ve B Blok
- BahçelievlerMustafa Nevzat Pisak Mesleki Eğitim Merkezi
- Bakırköy Nefus Nakipoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi
- Beşiktaş Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- BeşiktaşLütfi Banat İlkokulu
- BeşiktaşYıldız Ertem Anaokulu
- BeykozBozhane İlkokulu
- Beyoğluİstiklal İlkokulu - A-B Blok
- BeyoğluHasköy Ortaokulu A-B Blok
- Çatalca Dağyenice Zeki Kisbu İlkokulu
- Çatalca Kestanelik İmam Hatip Ortaokulu
- Çatalca 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu
- ÇatalcaOvayenice Örfi Çetinkaya İlkokulu/Ortaokulu
- Esenyurt Esenyurt Mesleki Eğitim Merkezi
- EsenyurtŞair Fevzi Kutlu Kalkancı Ortaokulu
- EsenyurtTevfikbey Ortaokulu
- Fatih Fatih Mesleki Eğitim Merkezi - A Blok
- Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi
- Güngören Haznedar Abdi İpekçi Ortaokulu
- KadıköyMünevver Şefik Fergar İlkokulu A Blok
- Kartal İhsan Zakiroğlu Ortaokulu
- Kartal Soğanlık İlkokulu A-B Blok
- KartalMedine Tayfur Sökmen İlkokulu
- Küçükçekmece Marmara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
- Küçükçekmece Zübeyde Hanım Anaokulu
- Küçükçekmece Çiğdem Anaokulu
- Küçükçekmece Menekşe Özel Eğitim Anaokulu
- Küçükçekmece Yasemin Anaokulu
- SilivriKız Anadolu İmam Hatip Lisesi
- Sultangazi Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi A-B Blok ve Spor Salonu
- Üsküdar Üsküdar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - A ve B Blok
13 İLÇEDEKİ 16 OKUL DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLİYOR
İstanbul'da 13 ilçedeki 16 okulda ise güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Okulların isimleri ve inşa çalışmalarındaki gerçekleşme oranları ise şöyle:
- Avcılar- Şehit Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu - % 59
- Beykoz- Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi - % 87
- Beyoğlu- Ayşe Ege KML (B Blok) - %10
- Beylikdüzü- Bizimkent İlkokulu ve Spor Salonu - % 26
- Büyükçekmece- Sudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - % 61
- Çatalca- Elbasan İÖO - %8
- Çatalca- Arif Nihat Asya İÖO - %8
- Fatih- Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi - %10
- Fatih- Pertevniyal Lisesi (B Blok ve Spor Salonu) - %10
- Fatih- Vefa Lisesi - %10
- Kadıköy- Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu - % 45
- Küçükçekmece- Altınşehir İlkokulu- % 72
- Maltepe- Şehit Murat Mertel Özel Eğitim Meslek Okulu - % 66
- Silivri- Silivri Anadolu Lisesi - % 64
- Ümraniye- Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi - % 75
- Üsküdar- Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi - % 78