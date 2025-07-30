İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Necmettin Atsü: Öğrenciyi merkeze koyan bir üniversiteyiz

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü, Haberler.com canlı yayınında üniversitenin güncel faaliyetlerini ve geleceğe dönük planlarını paylaştı. Eğitimde teorik ve pratik birleşimini önemsediklerini belirten Atsü, teknolojik altyapı, uluslararası iş birlikleri ve öğrenci odaklı yaklaşımlarının altını çizdi.

"ÖĞRENCİYİ MERKEZE KOYAN BİR ÜNİVERSİTEYİZ"

Prof. Dr. Necmettin Atsü, öğrenci odaklı bir üniversite olduklarını belirterek, "Birinci önceliğimizi öğrenci olarak düşünüyoruz. Öğrencinin mutlu olduğu bir eğitim süreci, kalıcı ve etkili öğrenmeyi getirir" dedi. Tercih döneminde olan gençlere seslenen Atsü, "Kalplerinin sesini dinlesinler ama mutlaka profesyonel danışmanlardan da yardım alsınlar" tavsiyesinde bulundu.

"TEKNOPARK İLE ENTEGRE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ"

Rektör Atsü, yeni açılan mühendislik fakültesinin TEKNOPARK'la entegre çalışması için hazırlık yaptıklarını belirterek, "Bu yapı sayesinde inovatif fikirleri destekleyeceğiz" dedi. Ayrıca, örneği olmayan bir eczacılık fakültesi kurma çalışmasının sürdüğünü söyledi.

"YAPAY ZEKAYI NEREDEYSE HER BÖLÜMDE KULLANIYORUZ"

Teknolojiyi eğitime entegre ettiklerini belirten Atsü, "Neredeyse tüm bölümlerde yapay zekayı kullanıyoruz. Öğrencilere hem teorik bilgiyi hem de gerçek dünya pratiğini kazandırmak istiyoruz" dedi. Erasmus dışında da birçok ülke ile iş birlikleri yaptıklarını belirten Atsü, tıp fakültesi kurmanın ise uzun vadeli hedefleri olduğunu açıkladı.