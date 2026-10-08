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ISIF'26'da Kastamonu Üniversitesi iki buluşuyla gümüş ve bronz madalya kazandı

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ISIF'26'da Kastamonu Üniversitesi iki buluşuyla gümüş ve bronz madalya kazandı
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Kastamonu Üniversitesi, 30 Eylül-4 Ekim 2026'da Şanlıurfa'da TEKNOFEST kapsamındaki ISIF'26'da bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı. Gümüş madalya işitme engelliler için gömülü sistem tasarımına, bronz madalya etanol bazlı bitkisel el dezenfektanına verildi.

Kastamonu Üniversitesi, 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa'da TEKNOFEST kapsamında düzenlenen TÜRKPATENT, ISIF'26-11. Uluslararası Buluş Fuarı'nda bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı.

Şanlıurfa'da TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen fuarda üniversitelerin yanı sıra, araştırmacılar, buluşçular, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sektör temsilcileri bir araya geldi. Fuarda farklı alanlarda geliştirilen buluş ve teknolojik çalışmalar sergilendi. Kastamonu Üniversitesi adına fuarda sergilenen ve Prof. Dr. Kemal Akyol, Prof. Dr. Abdulkadir Karacı ve Muhammed Emin Tiftikçi tarafından geliştirilen "Trafikte Duyma Engelli Kişileri Fark Etmek İçin Gömülü Bir Sistem Tasarımı" başlıklı buluş, gümüş madalya ile ödüllendirildi. Çalışma, trafikte işitme engelli bireylerin fark edilmesine yönelik geliştirilen teknoloji temelli çözümüyle jüri tarafından ödüle layık görüldü.

Fuarda sergilenen ve Dr. Öğretim Üyesi Kerim Güney tarafından geliştirilen "Etanol Bazlı Bitkisel İçerikli El Dezenfektanı" başlıklı çalışma ise bronz madalya kazandı. Çalışmada, bitkisel içeriklerin el dezenfektanı üretiminde değerlendirilmesine yönelik bir çözüm geliştirildi.

Kastamonu Üniversitesi, ISIF'26'da iki farklı buluşuyla madalya kazanarak araştırma ve teknoloji alanındaki çalışmalarını uluslararası bir platformda sergiledi.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, elde edilen sonuçların Kastamonu Üniversitesi'nin araştırma ve teknoloji alanlarında yürütülen çalışmalar açısından değer taşıdığını ifade etti. Üniversitelerin bilimsel bilgi üretmenin yanı sıra bu bilgi ve birikimi toplumsal ihtiyaçlara yönelik çözümlere dönüştürmesinin önemine dikkat çeken Rektör Topal, araştırmacıların özgün çalışmalarının desteklenmesine ve fikri ve sınai mülkiyet süreçlerinin geliştirilmesine önem verdiklerini belirtti. ISIF'26'da elde edilen iki madalyanın araştırmacıların farklı alanlarda yürüttüğü çalışmaların bir sonucu olduğunu belirten Rektör Topal, Kastamonu Üniversitesi'nin ulusal ve uluslararası platformlarda temsil eden araştırmacıları ve emeği geçenleri tebrik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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