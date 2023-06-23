İmam Hatip Ortaokullarından 47 Öğrenci LGS'de 500 Tam Puan Aldı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda Türkiye genelindeki imam hatip ortaokullarından 47 öğrenci 500 tam puan aldı. ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, 4 Haziran'da gerçekleştirilen ve 1 milyonun üzerinde öğrencinin katıldığı LGS'de 562 öğrenci tüm sorulara doğru cevap vererek 500 tam puan elde etti.

Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavda Türkiye genelindeki imam hatip ortaokullarından 47 öğrenci 500 tam puan aldı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, 4 Haziran'da gerçekleştirilen ve 1 milyonun üzerinde öğrencinin katıldığı Lgs'de 562 öğrenci tüm sorulara doğru cevap vererek 500 tam puan elde etti.

Türkiye'nin farklı illerindeki imam hatip ortaokullarından 47 öğrenci de tam puanın sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, bu başarının 2012'den beri sürekli arttığını belirtti.

İmam hatip ortaokullarının açılması ve üniversiteye girişte katsayı engelinin ortadan kalkmasıyla öğrencilerin ciddi bir başarı grafiği yakaladığını aktaran Ceylan, "Hem LGS hem YKS sonuçları göğsümüzü kabartıyor, geleceğe ilişkin ümitlerimizi tazeliyor. İmam hatiplerimizin başarısı ülkemizin başarısı anlamına geliyor. Biz de gençlerimizin başarısı için çalışmalar yürütüyoruz. Bu ivmenin artarak devam edeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ceylan, ÖNDER olarak toplam kaliteye odaklandıklarını ve tüm öğrencileri gözeterek çalışmalar yaptıklarını belirterek, LGS sonuçlarında da bunun ne kadar önemli olduğunu gördüklerini aktardı.

Çalışmalarını bu çerçevede ve çeşitlilikte sürdürdüklerini ifade eden Ceylan, "Türkiye'nin dört bir yanından başarı haberleri geliyor. 50 civarında birincimiz var. Bu maya tuttu, bütün Anadolu'yu kuşattı. Artık Anadolu'nun dört bir yanında markalaşmış okullarımız var. Türkiye'nin her yanında başarılara imza atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Başarılı öğrencilerden ikisi hafız

İmam hatip ortaokullarından LGS'de 500 tam puan alan öğrenciler arasında hafız gençler de bulunuyor.

İstanbul'dan Saliha İbrahimoğlu ile Düzce'den Zehra Kılıç, hem hafızlıklarını tamamlayıp hem de sınavlara hazırlanarak başarıyı yakaladı.