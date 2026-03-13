Haberler

İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
Güncelleme:
Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki bir okulda kadın öğretmen, 14 yaşındaki kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Cumhuriyet savcısı, sanığın "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" ve "cinsel taciz" suçlarından toplamda 21 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti ise taraf avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

  • Gölcük Kız İmam Hatip Lisesi'nde müzik öğretmeni A.G. hakkında, 14 yaşındaki bir öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 21 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
  • Cumhuriyet savcısı, A.G.'nin 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10-18 yıl ve 'cinsel taciz' suçundan 6 ay-3 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
  • Davanın dördüncü celsesinde duruşma, taraf avukatlarına savunma hazırlamaları için süre verilerek ertelendi.

Gölcük Kız İmam Hatip Lisesi'nde müzik öğretmeni olan A.G.'nin, 14 yaşındaki kız öğrencisi B.Ş.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında 21 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Özgün Kocaeli gazetesinde yer alan habere göre; olay Kocaeli Gölcük Kız İmam Hatip Lisesi'nde 3 yıl önce yaşandı... O dönem 14 yaşında olan B.Ş'nin müzik öğretmeni A.G. tarafından zincirleme şekilde cinsel istismara uğradığı iddiası üzerine okul yönetimi tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Bunun üzerine Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan öğretmen A.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dosya daha sonra Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Davanın görülen dördüncü celsesinde tutuksuz sanık A.G., mağdurun anne ve babası ile taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada savunma yaptı.

"BOŞANIN, SİZİNLE BİRLİKTE YAŞAMAK İSTİYORUM"

Özgün Kocaeli'de yer alan habere göre suçlamaları kabul etmeyen müzik öğretmeni A.G., "Söylenenler tamamen kurgudur. B.Ş. çok duygusal bir çocuktu. Beni her gördüğünde sarılıyordu, ben bu durumu öğretmen öğrenci ilişkisi olarak görüyordum. Bir süre sonra B.Ş. bana, 'Vücudunuzu beğeniyorum. Boşanın, sizinle birlikte yaşamak istiyorum' tarzında şeyler söylemeye başladı. Benim tek hatam bu durumu rehber öğretmenine anlatmamak oldu. Suçlamaları kabul etmiyorum" şeklinde savunma yaptı.

21 YIL HAPİS TALEBİ

Cumhuriyet savcısı ise esasa ilişkin mütalaasında, dosyada yer alan deliller doğrultusunda sanığın mağdura cinsel amaçlı temaslarda bulunduğunu ve taciz ettiğini belirtti. Savcı, A.G.'nin "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan 10 yıldan 18 yıla, "cinsel taciz" suçundan ise 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Olayla ilgili yargı süreci devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com
