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Türkiye'nin '2053 Net Sıfır Emisyon' hedefine Iğdır Üniversitesinden önemli katkı

Türkiye'nin '2053 Net Sıfır Emisyon' hedefine Iğdır Üniversitesinden önemli katkı
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Iğdır Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Barış Armutçu'nun hazırladığı, çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil kalkınmaya odaklanan yaklaşık 1 milyon lira bütçeli proje, TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı. Proje, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi doğrultusunda kamu politikalarına katkı sunmayı amaçlıyor.

Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Barış Armutçu'nun hazırladığı yaklaşık 1 milyon lira bütçeli proje, TÜBİTAK "3005 – Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı" kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Çevresel sürdürülebilirlik, enerji dönüşümü ve yeşil kalkınma gibi kritik meselelere odaklanan proje; Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi, yeşil dönüşüm politikaları ve 12. Kalkınma Planı doğrultusunda bilimsel katkılar sunmayı amaçlıyor. Proje çıktılarının, çevre dostu kalkınma ve enerji verimliliği konularında kamu politikalarının geliştirilmesine de zemin hazırlaması bekleniyor.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, elde edilen başarının üniversitenin akademik görünürlüğü ve araştırma kapasitesi adına önemli bir kazanım olduğunu belirterek Doç. Dr. Barış Armutcu'yu tebrik etti. Rektör Gürel, üniversite bünyesinde artan proje kültürünün, toplumsal fayda üreten bilimsel çalışmalarla güçlenerek devam edeceğini vurguladı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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