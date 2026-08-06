Hisarcık'ta Gençlerden Kardeşlik Kampı
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'Yazımda Kardeşlik Var' projesi kapsamında Hisarcık'taki Diyanet Gençlik Merkezi'nde ortaokul ve lise öğrencileri bir araya geldi. Kampta değerler eğitimi, akıl ve zeka oyunları, sportif etkinlikler ve atölye çalışmaları yapıldı. Gençler hem eğlendi hem dostluklarını güçlendirdi; programın sonunda emeği geçenlere teşekkür edildi.
Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "Yazımda Kardeşlik Var" kamp projesi kapsamında, Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki Diyanet Gençlik Merkezinde ortaokul ve lise öğrencileri bir araya geldi.
Kamp boyunca gençlere yönelik değerler eğitimi sohbetleri, akıl ve zeka oyunları, sportif etkinlikler ile çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Düzenlenen faaliyetlerle öğrenciler hem yeni bilgiler edindi hem de keyifli vakit geçirme fırsatı buldu.
Aynı sofrada ve aynı heyecan etrafında buluşan gençler, kamp süresince dostluklarını güçlendirirken unutulmaz hatıralar biriktirdi. Kardeşlik ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı program, öğrencilerin memnuniyetiyle tamamlandı.
Kampın sonunda emeği geçen din görevlileri ve eğitmenlere, programa katılan öğrencilere ve destek veren velilere teşekkür edilerek, gençlerin sosyal ve manevi gelişimine katkı sağlayan bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekildi.