Hıfzını 9 ay gibi kısa sürede tamamlayan hafız göz doldurdu

ERZİNCAN - Recep Demir Yatılı Erkek Kur'an Kursu hafız öğrencilerinden ve Erzincan 15 Temmuz Proje İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi olan Ahmet Ali Coşğun, 9 ay gibi kısa bir sürede hafızlığını tamamlayarak hafızlık diplomasını İl Müftüsü Muharrem Gül'den aldı.

Kur'an kursları arası yapılan yarışmalarda Doğu Anadolu Bölge Yarışmasında derece alan ve Erzincan'da il birincisi olan Hafız Ahmet Ali Coşğun, 9 ay gibi kısa bir sürede hafızlığını tamamlamasının yanısıra, İmam Hatip Ortaokulunda hiç ders kaybı yaşamadan ve Kur'an-ı Kerim'i baştan sona, sondan başa, sayfa ortasından başlayarak ve daha birçok okuma usulleriyle, hiç hatasız ve şaşırmadan Kur'an-ı Kerim'i okuyor. Bu yönüyle de bir gurur tablosu ortaya koyan ve hıfzıyla göz dolduran Hafız Coşğun, Erzincan Cami-i Kebir'inde ise, Ramazan ayı dahil, sürekli mukabele okumasıyla dikkat çekiyor. Hafız hakkında İl Müftüsü Muharrem Gül yaptığı değerlendirmede; "Recep Demir erkek Kur'an kursumuzda 105 tane hafızımız, hafızlığa çalışan öğrencimiz var. Sen onlar için örnek bir model olacaksın inşallah. Canlı, yürüyen bir Kur'an hükmünde olacaksın. Hem annen baban için, hem ümmet için inşallah güzel hizmetlere vesile olacaksın. Seni tebrik ediyorum, tabii ki bizim vermiş olduğumuz her ödül senin bu gayret ve özverili çalışmaların için küçüktür. Asıl ödül Rabbimizin sunacağı ödüldür. Recep Demir Yatılı Erkek Kur'an kursumuz, Erzincan'ımızın sayılı Kur'an kurslarından. 105 tane öğrencimiz burada hafızlık eğitimine devam ediyorlar. 6 sınıf hafızlık öğrencisi var, aynı zamanda proje imam hatip lisesindeki eğitimlerine de devam etmektedirler. Dolayısıyla bu öğrencilerimiz sınavla 15 Temmuz İmam Hatip Orta Okulunu ve hafızlık kursumuzu kazanmış bulunmaktadırlar. Burada dereceye giren öğrencilerimiz oldu elhamdülillah. Ahmet Ali'de onlardan bir tanesi. Erzincan birincimiz. Biz Ahmet Ali'den inşallah Türkiye birinciliği bekliyoruz. Ben bu vesileyle Ahmet Ali'nin ailesini, anne babasını, yetiştiren hocasını ve yöneticilerimizi ve Erzincan'ımızın hayırsever insanlarını, Recep Demir ve ailesini tebrik ediyorum. İnşallah maksat hasıl olacak. Ben bu vesileyle bütün öğrencilerimize bu 2023 - 2024 eğitim - öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." diyerek hafız öğrenciye, altın, akıllı saat ve hafızlık belgesini takdim etti.

Hafız Ahmet Ali Coşğun'un hafızlık hocası Hamza Budak kendisine hoş geldiniz deyip hatırını sorarak bir miktar dersini dinledi.

Recep Demir Yatılı Erkek Kur'an Kursu Yöneticisi Hafız Muhammed Budak, hafız Ahmet Ali Coşğun ile yaptığı diyalogda kendisini tanıtmasını ve kendisinden bahsetmesini istedikten sonra, kendisine Kur'an'dan çeşitli bölümler sorarak hıfzını test etti.