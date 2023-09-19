Hayırsever iş insanı Ali Baltacı, memleketine okul yaparak okuma yazma özlemini giderdi

TUNAKAN YILDIRIM

Hayırsever iş insanı Ali Baltacı (94), okuma yazma özlemini memleketi Karabük'e okul yaparak giderdi. Babasının 'gavur yazısı' diyerek kendisini okula göndermediğini anlatan Baltacı, "Cumhuriyet yaşamalı. Cumhuriyet yaşamazsa, Atatürk ilkeleri yaşamazsa ortalık tarikatlara kalır. Tarikatlar zaten Osmanlı'yı yıkarlar, tekrardan Türkiye Cumhuriyeti'ni de yıkarlar bunlara meydan verilirse" dedi.

Babasının 'bu Türkçe gavur yazısı' diyerek okula göndermediği iş insanı Ali Baltacı (94), memleketi Karabük'ün Eflani ilçesi Abakoğlu köyüne okul, Safranbolu'ya da cami ve anaokulu yaptırdı. Ali Baltacı, şunları söyledi:

" AHDETTİM OKUYAMAMAMIN HINCINI ALACAĞIM DİYE"

"1929 doğumluyum. Babam beni Türkçe gavur yazısı diye okula göndermedi. Benim emsallerim okula gidiyorlar hatta küçüklerim okula gidiyorlar ben davar otlatıyorum. 1945 senesinde adamın biri beni İstanbul'a götürdü. İstanbul'da pastacı börekçi çırağı oldum. 16 sene işçiliğim var. 16 sene sonra 1961'de kendi iş yerimi kurdum. İş yerlerim genişledi, ihalelere girdim, Türk Hava Yolları'nın malzemesini aldım. Benim imalatım Avrupa'ya açıldı. Çok çalışanım oldu, muhasebe bürosu kurdum ama matematik yok beni katakulliye getirdiler. Çok sıkıntı çektim. Ahdettim ben bu okuyamamamın hıncını alacağım diye. 1969 senesinde okul olmayan köyüme geldim okul yaptırdım. Ben çocukları çok sevdiğim için evvela anaokulundan başladım bu anaokulunu yaptırdım. Vali Bey de sağ olsun oraya bana göre güzel bir isim verdi; Ali Baba Anaokulu. Ama o çocukların okuldan çıktığı zaman başka bir yere gitmemeli, yine benim gözümün önünde, aynı yerin yakınında okuması lazım. Oradan heves başladı bende. Vali beyle görüştüm, 'benim biraz daha param var ben buraya ilkokulu yaptıracağım acaba siz devam edebilir misiniz' dedim. Vali Bey de 'Yüzde 50'yi geç bana teslim et' dedi. Ben de yüzde 70'ini yaptım Vali beye teslim ettim. Ondan sonra da Milli Eğitim Bakanlığı bu okulu tamamladı. Cumhuriyet ilkeleri olmasaydı biz bu bahçede bu okulu seyredemezdik. Cumhuriyet yaşamalı. Cumhuriyet yaşamazsa, Atatürk ilkeleri yaşamazsa ortalık tarikatlara kalır. Tarikatlar zaten Osmanlı'yı yıkarlar, tekrardan Türkiye Cumhuriyeti'ni de yıkarlar bunlara meydan verilirse."