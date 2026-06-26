Hastanedeki sınıf ve odalarında karne sevinci yaşadılar

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri nedeniyle okullarından uzak kalan öğrenciler, hastanedeki sınıf ve odalarında karne sevinci yaşadı. Hastanede 3 aydır tedavi gören ve 2 kez ameliyat olan 10 yaşındaki Elmas Naz Demir, yaptığı resmi Vali Erdinç Yılmaz'a hediye ederken, böbrek rahatsızlığı bulunan 15 yaşındaki Mehmet Tolga Akdağ, yaklaşımlarından etkilendiği doktorlar gibi olmak istediğini dile getirdi.

Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de 2025-2026 Eğitim-Ögretim yılının 2'nci dönemi sona erdi. ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören öğrencilere karnelerini Vali Erdinç Yılmaz teslim etti. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Servet Bilir Onkoloji Merkezi ile Prof. Dr. Sultan Durmuş Aydın Çocuk Servisi'nde tedavileri devam eden çocukların karne mutluluğu gözlerinden okundu. Yıl içerisinde bin 100 öğrencinin tedavi gördüğü hastanede 20 çocuk karnelerini aldı. Onlardan biri olan 15 yaşındaki Mehmet Tolga Akdağ böbrek rahatsızlığı nedeniyle hasta yatağında karnesini aldı. Serviste çalışan sağlık görevlilerinden etkilenen Mehmet Tolga, ilerde doktor olmak istediğini dile getirdi. 3 aydır hastanede tedavi gören dermatomiyozit hastası ve iki defa kalın bağırsak delinmesi nedeniyle ameliyat olan 10 yaşındaki Elmas Naz Demir, resme olan merakını hastanedeki sınıfta geliştirdi. Gelecek yıl karnesini okulunda almak isteyen minik Elmas, hastanede kendisiyle ilgilenen sağlık çalışmalarıyla arkadaş olduklarını belirtti.

"Doktor olmayı çok isterim"

Tedavi süreci ve hayalleri hakkında konuşan 15 yaşındaki Mehmet Tolga Akdağ, "Böbrek rahatsızlığından doları 2 gündür buradayım, böbrek biyopsisi oldum. Karne ortalamam da güzel. Valimiz mutlu etti, güzel hediyeler de göndermişler, Allah razı olsun. Burada herkes çok iyi, sorumluluğunu yerine getiriyorlar. Buradaki doktorları, hemşireleri gördükten sonra fikrimi o yönde kullanmaya başladım. Daha eğlenceli bakıyorlar; hem iyi, güzel bir meslek. Doktor olmayı çok isterim" diye konuştu.

"Karneyi burada almak nasip oldu"

15 yaşındaki Mehmet Tolga Akdağ'ın annesi 39 yaşındaki Neşe Akdağ ise "Valimizin ziyaretinden çok memnun kaldık. Hastanede iki günlük bir yatışımız vardı. Hemşirelerimizden, doktorlarımızdan, öğretmenlerimizden hepsine çok teşekkür ederiz, güzel ilgilendiler. Karneyi burada almak nasip oldu. Aniden çıkan bir tedavimizdi. Ama çocuğum karnesini burada aldığı için de çok mutlu oldu" dedi.

"Eğitim bir gün bile aksamadı"

Hastanede görevli okul öncesi öğretmeni Filiz Geçkin ise şöyle konuştu:

"Bir karne heyecanını daha yaşıyoruz. Bugün çok mutlu olduk; Vali Bey, Milli Eğitim Müdürümüz hepsinin bizi ziyareti çok sevindirdi. Bu sene yaklaşık bin 100 öğrenciyle ilgilendik. Tabii bu öğrencilerden bir ay veya 15 gün yatanlar oldu, uzaktan gelenler oldu. Ama biz hepsine, yatak başında olsun, kendi sınıfımızda olsun birebir eğitim vermeye çalıştık. Eğitim bir gün bile aksamadı, gerçekten aksamadı. Biz her fırsatta, hastane sınıfına gelemeyen çocukların odalarına gittik. Sadece dersle ilgili değil, oyun oynamak istediklerinde oynadık, resim yapmak istediklerinde yaptık. 'Öğretmenim kitap okumak istiyorum' dediklerinde beraber kitap okuduk. Onları bir saniye olsun bile yalnız bırakmadık. Bugün karen alan yaklaşık 20 öğrencimiz vardı."

"Öğretmenlerimizden memnunuz"

Elmas Naz Demir'in annesi Neslihan Demir, "Kızım mart ayından beri burada yatıyor, tedavi görüyoruz. Önce çölyak hastalığı demişlerdi, tam tanı konulmadı daha sonra dermatomiyozit dendi ve kızım iki defa kalın bağırsak delinmesi nedeniyle ameliyatı oldu. Şu anda hastanemizden, doktorlarımızdan ve öğretmenlerimizden memnunuz. Yatağımız ikinci katta, kızım üçüncü kata geldiğimizde direkt öğretmenlerini istiyor. Öğretmenlerle kızım, resme dayalı çok tuvaller yaptı. Eve götürdük, geri getireceğiz tuvallerini. Tüm öğretmenlerini çok seviyor ama resim öğretmeniyle resim yaptığı için çok memnun" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı