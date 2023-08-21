Hakkari Üniversitesi'nin YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

ÖSYM tarafından açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarına göre Hakkari Üniversitesi'nin kontenjanlarının yüzde 97.4'ü doldu. Üniversiteye tahsis edilen 1450 kontenjanın 1411'i öğrenciler tarafından tercih edildi. Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş, tercih ettikleri bölümlere yerleşen öğrencileri tebrik etti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından açıklanan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre Hakkari Üniversitesi'nin kontenjanlarının yüzde 97.4'ü doldu.

Hakkari Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl YÖK tarafından üniversiteye tahsis edilen özel yetenek bölümleri hariç 1450 kontenjanın 1411'i öğrenciler tarafından tercih edildi.

Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş, iki gün önce sonuçların açıklandığını belirterek tercih ettikleri bölümlere yerleşen öğrencileri tebrik etti.

Sonuçlara göre Hakkari Üniversitesi'nin en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer aldığını belirten Pakiş, şunları kaydetti:

"Yerleştirme sonuçlarına göre fakültelerimizde yüzde 94, meslek yüksekokullarımızda ise yüzde 100 doluluk oranına ulaştık. Üniversitemizi kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini 28-30 Ağustos tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümünde yer alan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı başlığı altında açılacak olan üniversite e-kayıt seçeneğinden yapabilecekler. E-kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt tarihlerinde ayrıca üniversitemize gelmeleri veya belge getirmeleri gerekmemektedir. Online kayıt yapamayan öğrenciler ise lise diploması ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi ile 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yerleştikleri programa ait kayıt merkezine gelerek kayıtlarını yaptıracaklardır."