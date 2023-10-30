Gaziemir'de Hayko Cepkin Konseriyle Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

Gaziemir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlediği Hayko Cepkin konseri ile binlerce yurttaş, 100. yıl gururunu yaşadı. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Cumhuriyeti korumak ve kollamak namus borcumuzdur. Biz buradayız, rahat uyu Atam. Cumhuriyet'in, yani en büyük emanetin emin ellerde" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyet'in ilan edilişinin 100. yılı Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle kutlandı. Dört gün süren kutlamaların finalinde düzenlenen kortej yürüyüşü ve Hayko Cepkin'in sahne almasıyla bayram coşkusu zirveye ulaştı. Bayram gününde Abdullah Arda Meydanı'nda, davul zurnanın çaldığı ezgiler eşliğinde ilçenin yöresel oyunları sahnelendi. Gösterilerin ardından düzenlenen Cumhuriyet Korteji'nde, Gaziemirliler, Abdülhamit Yavuz Caddesi ve Atatürk Bulvarı güzergahı üzerinde bayraklarıyla yürüdü. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın eşi Deniz Arda ile birlikte katıldığı korteje belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve binlerce Gaziemirli katıldı.

Gaziemir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Hayko Cepkin konseriyle devam etti. Şarkılarını Cumhuriyet için seslendiren Hayko Cepkin, performansı ve sahne şovlarıyla dinleyicilere unutamayacakları bir konser yaşattı. Alanı dolduran genç hayranları, sanatçının şarkılarına eşlik ederek bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

"CUMHURİYET'İ KORUMAK VE KOLLAMAK HEM BİZLER HEM DE GENÇLER İÇİN NAMUS BORCUDUR"

Konserden önce sahneye çıkan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Gaziemirlilerin bayramını kutladı. Arda, şöyle konuştu:

"Yüz yıl önce tam bu saatlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları çok büyük mücadeleler sonunda bağımsızlık özgürlük ve laiklik ilkeleri doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdular. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu yönetim biçim olan Cumhuriyet, temel hak ve özgürlükleri teminat altına alarak hem milli birlik ve beraberliğimizi korumuş hem de cumhuriyet rejimini her bir yurttaşın koruması gereken bir unsura dönüştürmüştür. İşte bu nedenlerden dolayı Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'i gençlere armağan etmiş, onlara koruma ve kollama görevi vererek gençleri yetiştiren bizlere ve gençlere büyük bir sorumluluk yüklemiştir. Cumhuriyeti korumak ve kollamak hem bizler hem de gençler için namus borcudur. Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, O'nun izinden, açtığı yoldan yürümeye nice yüz yıllar devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz buradayız. Rahat uyu Atam. Cumhuriyetin yani en büyük emanetin emin ellerde. Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe hiç durmadan yürüyeceğimize and içiyoruz. Yaşasın 100. yaşımız. Yaşasın Cumhuriyet. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

"100. YILIMIZA ÇOK YAKIŞTI"

Konser sonunda Hayko Cepkin'e belediyenin hazırladığı Yüzüncü Yıl Almanakı'nı armağan eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Bu muhteşem konser Cumhuriyet'in yüzüncü yılına çok yakıştı. Dostum Hayko'ya çok teşekkür ediyorum. Bugünlerde Mustafa Kemal'in adını anmayanlar var. Ama onlara inat Mustafa Kemal'in askerleri, gençleri var. Ne kadar büyük bir adammış ki Cumhuriyeti sizlere emanet etmiş. Cumhuriyet çok yaşa" diye konuştu. Hayko Cepkin "Bundan 100 yıl önce de bizim için Cumhuriyet Bayramıydı, yüzlerce yıl sonrada Cumhuriyet Bayramı olmaya devam edecek. İlelebet. Bundan şüphemiz yok" dedi.