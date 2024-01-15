Fidan öğretmenden bir cesur paylaşım daha! 'Manken mi olsam?' diye sordu

Sosyal medya hesabından mini eteği ile ders anlattığı görüntüleri paylaşan ve kısa sürede Türkiye gündemine oturan Fidan Atalay, şimdi de takipçilerine yönelttiği soru ile adından söz ettirdi.

"MANKEN Mİ OLSAM NE YAPSAM?"

Derin göğüs dekolteli kıyafeti ile çektiği videoyu takipçileriyle paylaşan Atalay, "Manken mi olsam ne yapsam? Ciddi ciddi soruyorum" notunu düştü. Fidan öğretmenin videosu kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

İşte Fidan öğretmenin paylaşımından kareler;