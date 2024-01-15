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Fidan öğretmenden bir cesur paylaşım daha! "Manken mi olsam?" diye sordu

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Mini eteği ile ders anlattığı görüntüler ile adından söz ettiren Fidan Atalay, derin göğüs dekolteli bir videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine "Manken mi olsam ne yapsam" sorusunu yöneltti.

Sosyal medya hesabından mini eteği ile ders anlattığı görüntüleri paylaşan ve kısa sürede Türkiye gündemine oturan Fidan Atalay, şimdi de takipçilerine yönelttiği soru ile adından söz ettirdi.

"MANKEN Mİ OLSAM NE YAPSAM?"

Derin göğüs dekolteli kıyafeti ile çektiği videoyu takipçileriyle paylaşan Atalay, "Manken mi olsam ne yapsam? Ciddi ciddi soruyorum" notunu düştü. Fidan öğretmenin videosu kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

İşte Fidan öğretmenin paylaşımından kareler;

Fidan öğretmenden bir cesur paylaşım daha! 'Manken mi olsam?' diye sordu

Fidan öğretmenden bir cesur paylaşım daha! 'Manken mi olsam?' diye sordu

Kaynak: Haberler.com / Eğitim

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Yorumlar (4)

Onur Yener:

Senden olsa olsa cehenneme odun olur...

Yanıtla1920
ARSLANOĞLU Hakan:

Erkek Lisesinde öğretmen olsa derse girdiği sınıfta derse katılım öğrencisi sayısı Dünya rekoru kırar..

Yanıtla322
ibrahim kırtay:

en güzeli sen manken ol, bi eğitimci olarak kimseye faydan olmaz zaten,

Yanıtla215
Sezgin Avcı:

Öğretmenlerin kılık kıyafet düzenlemesi gerekli çocuğumun okulunda erkek öğretmenler kot pantolon tişört yolda görsen öğretmen demezsin çok şaşırdım buna yaşım 42 Bizim zamanımızda böyle miydi

Yanıtla03
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