Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak

Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEB, 2025-2026 eğitim döneminde serbest kıyafet uygulamasına son vererek öğrenciler için okul kıyafetlerini zorunlu hale getirdi. Düzenleme öğretmenleri de kapsıyor; genelgede öğretmenlerin mesleğin saygınlığına ve toplumsal ahlaka uygun giyinmeleri istendi. Bu karar, sosyal medyada cesur kıyafetleriyle gündeme gelen Fidan öğretmeni akıllara getirdi.

Eylül ayında başlayacak eğitim dönemi öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yıllardır uygulanan 'serbest kıyafet' uygulamasına son verme kararı aldı.

ÖĞRETMENLER DE KAPSAMA ALINDI

2025-2026 eğitim-öğretim yılı itibarıyla her okul, öğrencileri için kendi belirlediği kıyafeti kullanmaya başlayacak. Okullarda yapılan kılık kıyafet değişikliği ise yalnızca öğrencilerle sınırlı kalmayacak. Geçtiğimiz yıl MEB tarafından yayımlanan genelgede ilk kez öğretmenlerin kılık kıyafetlerinde kapsamlı değişikliğe gidilmiş ve yeni uygulama birçok çevreden tepki toplamıştı. Ağustos ayında okullara gönderdiği genelge ile söz konusu uygulamanın ufak değişikliklerle bu yıl da geçerli olacağını belirten MEB, öğretmenlerin nasıl giyinmesi gerektiğinin çerçevesini sınırladı.

MESLEĞİN SAYGINLIĞINA VURGU

MEB, yayınladığı genelgede, kılık kıyafet kurallarının sadece bir formalite olmadığını, eğitimin kalitesine doğrudan etki eden unsurlar arasında yer aldığını vurguluyor. Öğretmenlik mesleğinin saygınlığı ve eğitim kurumlarının itibarı göz önünde bulundurularak yapılan bu düzenlemenin, tüm eğitim camiası tarafından ciddiyetle uygulanması gerektiği belirtiliyor. Eğitimcilerden, öğrencilere örnek olacak şekilde hareket etmeleri bekleniyor.

Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak

TOPLUMSAL AHLAKA UYGUN KIYAFETLER GİYİLECEK

Genelgede öğretmenlerden toplumsal ahlak kurallarına uygun, yapılan işin önemini ve ciddiyetini yansıtacak şekilde giyinmeleri istendi. Genelgede, kılık kıyafet düzenlemelerinin eğitim sürecine katkısına da dikkat çekiliyor. Öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının, mesleğin gerektirdiği ciddiyetle giyinmeleri, öğrenciler üzerinde olumlu bir etki bırakacak ve onların okul ortamına daha iyi uyum sağlamalarına yardımcı olacak. Bu düzenleme, öğrencilerin disiplin ve sorumluluk bilincini pekiştirmek için atılan bir adım olarak görülüyor.

Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak

FİDAN ÖĞRETMENİ AKILLARA GETİRDİ

Yapılan bu düzenleme cesur kıyafetleriyle ders anlatan ve o esnada kaydedilen videoları ile sosyal medyada adından söz ettiren Fidan öğretmeni akıllara getirdi. Yapılan bu düzenleme "Fidan öğretmen artık kendine çeki düzen vermek zorunda kalacak" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Eğitim
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti

Ünlü fenomen canlı yayında öldü! O anları binlerce kişi izledi
Haberler.com
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıKartal Doğan:

"Girdim ilim meclisine eyledim kıldım talep, dediler ilim geride İlla edep İlla edep" (Yunus Emre)

Yorum Beğen109
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAyşe Şirinoğlu:

Bu cesurluk değil, rezillik. MEB. Umarım bu kararının arkasında durur.Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum.

Yorum Beğen78
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBabayaro:

iyide kadın artık öğretmen değil ki motor

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSessiz ciglik:

Demir gibi cahili altin gibi bilgeden ustun kilacak birsey varsa o da ahlaktir. Neyleyim ahlaksiz ilimi !!!

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHeisenberg:

ulan bu kararla bu kadını nasıl birleştirdiniz. nasıl bi habercilik anlayışı. görende bu kadın içinzdüzenleme geldiğini zannedecek

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt:

Heissenberg, güldürdün:))..Kimbilir belkide E.Bakani bu ogretmen icin duzenleme getirmis olabilir:)))..M E Bakani Istifa

yanıt0
yanıt0
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü fenomenlere soğuk duş! İşte kapanan milyonluk hesaplar

Ünlü fenomenlere soğuk duş! İşte kapanan milyonluk hesaplar
Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'dan bir yıldız daha

Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'dan bir yıldız transfer daha
İmzayı atıyor! Çağlar Söyüncü ezeli rakibe hayırlı olsun

İmzayı atıyor! Çağlar Söyüncü ezeli rakibe hayırlı olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.