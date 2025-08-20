Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak

Eylül ayında başlayacak eğitim dönemi öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yıllardır uygulanan 'serbest kıyafet' uygulamasına son verme kararı aldı.

ÖĞRETMENLER DE KAPSAMA ALINDI

2025-2026 eğitim-öğretim yılı itibarıyla her okul, öğrencileri için kendi belirlediği kıyafeti kullanmaya başlayacak. Okullarda yapılan kılık kıyafet değişikliği ise yalnızca öğrencilerle sınırlı kalmayacak. Geçtiğimiz yıl MEB tarafından yayımlanan genelgede ilk kez öğretmenlerin kılık kıyafetlerinde kapsamlı değişikliğe gidilmiş ve yeni uygulama birçok çevreden tepki toplamıştı. Ağustos ayında okullara gönderdiği genelge ile söz konusu uygulamanın ufak değişikliklerle bu yıl da geçerli olacağını belirten MEB, öğretmenlerin nasıl giyinmesi gerektiğinin çerçevesini sınırladı.

MESLEĞİN SAYGINLIĞINA VURGU

MEB, yayınladığı genelgede, kılık kıyafet kurallarının sadece bir formalite olmadığını, eğitimin kalitesine doğrudan etki eden unsurlar arasında yer aldığını vurguluyor. Öğretmenlik mesleğinin saygınlığı ve eğitim kurumlarının itibarı göz önünde bulundurularak yapılan bu düzenlemenin, tüm eğitim camiası tarafından ciddiyetle uygulanması gerektiği belirtiliyor. Eğitimcilerden, öğrencilere örnek olacak şekilde hareket etmeleri bekleniyor.

TOPLUMSAL AHLAKA UYGUN KIYAFETLER GİYİLECEK

Genelgede öğretmenlerden toplumsal ahlak kurallarına uygun, yapılan işin önemini ve ciddiyetini yansıtacak şekilde giyinmeleri istendi. Genelgede, kılık kıyafet düzenlemelerinin eğitim sürecine katkısına da dikkat çekiliyor. Öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının, mesleğin gerektirdiği ciddiyetle giyinmeleri, öğrenciler üzerinde olumlu bir etki bırakacak ve onların okul ortamına daha iyi uyum sağlamalarına yardımcı olacak. Bu düzenleme, öğrencilerin disiplin ve sorumluluk bilincini pekiştirmek için atılan bir adım olarak görülüyor.

FİDAN ÖĞRETMENİ AKILLARA GETİRDİ

Yapılan bu düzenleme cesur kıyafetleriyle ders anlatan ve o esnada kaydedilen videoları ile sosyal medyada adından söz ettiren Fidan öğretmeni akıllara getirdi. Yapılan bu düzenleme "Fidan öğretmen artık kendine çeki düzen vermek zorunda kalacak" yorumlarını da beraberinde getirdi.