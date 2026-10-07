Eskişehirli öğrenciler Malatya'daki TEKNOFEST İHA yarışmasında ilk 10'a girdi

Uluslararası Cevat Ülger Fen ve Teknoloji İmam Hatip Lisesi öğrencileri, TEKNOFEST kapsamında Malatya'da düzenlenen Liseler Arası İHA Yarışması'nda Eskişehir'i temsil etti. Yarışmada önemli bir başarı gösteren öğrenciler, önümüzdeki yıl birinci olmayı hedefliyor.

TEKNOFEST 2026 kapsamında TÜBİTAK tarafından düzenlenen Liseler Arası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması, 8-13 Eylül 2026 tarihleri arasında Malatya Tulga Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Yurt genelinden çok sayıda okulun katıldığı yarışmaya Eskişehir'den Uluslararası Cevat Ülger Fen ve Teknoloji İmam Hatip Lisesi öğrencileri katıldı. Kendi emekleri yaptıkları uçak ile havada sekiz çizme ve yük atma görevlerini yerine getiren öğrenciler, başarılı sonuçlar elde etti.

"Çok emek verdik, gece gündüz çalıştık"

Bu süreçte çok zorlandıklarını belirten öğrenci Ahmet Kerim Akkaş, "Takımca ve hocalarımızın desteğiyle zorlukların üstesinden gelmeyi başardık. Çok emek verdik, gece gündüz çalıştık. Hafta sonu demedik, geldik. Yani çok çalışarak emeğimizin karşılığını aldık. Hazırlık süreci 6-7 ay sürdü. Uçağın yapımında depron, karbon fiber ile kumaş gibi sağlam ve hafif malzemeler kullandık. Test uçuşlarına gittik. Kırıma uğradık ama vazgeçmedik, daha çok çalıştık. Kırım yaşamamız bizim için eksi değil, artı oldu. Daha çok çalıştık, üstesinden geldik, uçağımızı tamir ettik, emeğimizin karşılığını aldık. Gelecek seneki hedefimiz inşallah şampiyonluk, iddialıyız" dedi.

"Biz ilk 10'a girmeyi başardık"

Yarışmalara nasıl hazırlandıklarını anlatan öğrenci Yusuf Sağdıç, "Bu süreçlere hazırlık sınıfındayken başladık ve bence güzel bir ilerleme katettik. Malatya'da bence güzel bir performans sergiledik. Biz ilk 10'a girmeyi başardık. Sürece 9 arkadaşımla beraber başladık. Öğretmenlerimiz de bize büyük destek oldu. İki tane görevimiz vardı; birincisi sekiz çizmek, ikincisi yük atmak. Görevlerimizde başarılı sonuçlar elde edebildik. Tabii ki de çok fazla heyecanlıydık çünkü ilk defa katılıyorduk. Oraya gittiğimizde ne yapacağımızı bilmiyorduk, hepsini tecrübe ederek öğrendik. Bir süre sonra insan alışıyor, alışınca çok daha iyi sonuçlar verdik" ifadelerini kullandı.

"Biz çocuklarımızın sadece gökyüzüne bakmasını değil, imza atmasını istiyoruz"

TEKNOFEST'e bu yıl ilk defa katıldıklarını söyleyen Uluslararası Cevat Ülger Fen ve Teknoloji İmam Hatip Lisesi Müdürü Tahir Yıldız ise, şu şekilde konuştu:

"Öğrencilerimiz gerçekten çok büyük gayret gösterdiler. Danışman öğretmenimiz ve öğrencilerimiz ile TEKNOFEST Liseler Arası Sabit Kanat Yarışması'nda Eskişehir'imizi orada en güzel şekilde temsil ettik. Türkiye'deki 19 takım arasına girmeye hak kazandı. Güzel bir yarışma, güzel bir serüven oldu bizler için. Biz, çocuklarımızın sadece gökyüzüne bakmasını değil, gökyüzüne imza atmasını istiyoruz. Bu noktada da çocuklarımızı en güzel şekilde geliştirmeye devam ediyoruz. Güzel bir yarışma gerçekleştirdik. Ancak ilk defa katıldığımız bir alan, tabii bizden çok daha tecrübeli takımlar vardı. Biz de bu yıl kendimize gerekli olan tecrübeleri edindik. İnşallah önümüzdeki yıla birinciliği Eskişehir'imize kazandırmak istiyoruz."

"Öğrencilerimiz fen lisesi müfredatı ile beraber teknoloji dersleri alıyor"

Uluslararası Cevat Ülger Fen ve Teknoloji İmam Hatip Lisesi'nin faaliyetlerinden de bahseden Yıldız, "Okulumuz, fen lisesi müfredatı ile beraber teknoloji dersleri veren bir okuldur. Okulumuz, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün ender projelerinden biri olan Fen ve Teknoloji İmam Hatip Lisesi programı uygulayan bir okuldur. Okulumuzda fen lisesi müfredatı ile beraber aynı zamanda teknoloji dersleri alan öğrencilerimiz, 'Çift Kanatlı' dediğimiz; bir yanında bilimi ve teknolojiyi, diğer yanında milli ve manevi değerleri öğrenerek okulumuzdan mezun olmaktadırlar" diye belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı