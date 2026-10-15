Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi 4006 Teşvik Ödülü'nde Türkiye birincisi oldu

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Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi, Bilim ve Toplum Destek Programları Proje Teşvik Ödülleri kapsamında, 4006 Bilim Fuarı Teşvik Ödülü kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Bilim ve Toplum Destek Programları Proje Teşvik Ödülleri, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından ilk kez düzenlendi. Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi, 4006 Bilim Fuarı Teşvik Ödülü kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Ankara'da düzenlenen törende ödül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır tarafından Eskişehir adına Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Hancı ve Okul Müdürü Turgut Erguvan'a verildi.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bu önemli başarıda emeği bulunan 4006 Proje Yürütücüsü Hülya Demirel Fırıncı'yı, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı