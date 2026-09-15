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Eskişehir’de fahri trafik müfettişlerine eğitim

Eskişehir’de fahri trafik müfettişlerine eğitim
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Öğrenme Teknolojileri ARGE Birimi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, trafik güvenliğini artırmak ve denetim mekanizmalarını güçlendirmek amacıyla "Fahri Trafik Müfettişliği Uzaktan Eğitim Modülü"nü hayata geçirdi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Öğrenme Teknolojileri ARGE Birimi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, trafik güvenliğini artırmak ve denetim mekanizmalarını güçlendirmek amacıyla "Fahri Trafik Müfettişliği Uzaktan Eğitim Modülü"nü hayata geçirdi. Türkiye genelinde görev yapacak müfettiş adayları, eğitimlerini çevrim içi olarak tamamlayabilecek.

Mevzuat sade bir akışla aktarılıyor

Modülde trafik mevzuatı, sade bir dille aktarılıyor. Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Video Yapım ve Yayın Biriminde yeşil perde teknolojisiyle çekilen uzman sunumları, görsel ve işitsel animasyonlarla destekleniyor. Öğrenenin dikkatinin dağılmadan içeriğe odaklanmasını hedefliyor.

Sahaya çıkmadan önce hazırlık

Eğitim içerikleri, bilginin kalıcılığını ve aktif katılımı destekleyen ölçme-değerlendirme araçlarıyla zenginleştirildi. Modül, fahri müfettişlerin sahaya çıkmadan önceki yasal ve pratik yetkinliklerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Erişilebilir tasarım

Kurumsal kimliğe uygun ve erişilebilirlik ilkeleri gözetilerek geliştirilen içerik Anadolu Üniversitesinin dijital yayıncılık çalışmalarının bir parçası olarak öne çıkıyor. Proje ile fahri trafik müfettişlerinin yetkinliklerinin artırılması ve toplumsal trafik kültürüne katkı sunulması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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