Erzurum'da 3 İlçede Okullar Tatil Edildi
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Erzurum'da kar yağışı nedeniyle merkez Palandöken, Yakutiye ve Aziziye ilçelerinde bugün okullar tatil edildi. Kentte etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Erzurum Valiliği, 3 merkez ilçe olan Palandöken, Aziziye ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve ortaokul ile özel eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiğini duyurdu.
3 İLÇEDE OKULLAR TATİL
Erzurum'da kar yağışı nedeniyle merkez Palandöken, Yakutiye ve Aziziye ilçelerinde bugün okullar tatil edildi. Kentte etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Erzurum Valiliği, 3 merkez ilçe olan Palandöken, Aziziye ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve ortaokul ile özel eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiğini duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim