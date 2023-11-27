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Erzurum'da 3 İlçede Okullar Tatil Edildi

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Eğitim Haberleri
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Erzurum'da kar yağışı nedeniyle merkez Palandöken, Yakutiye ve Aziziye ilçelerinde bugün okullar tatil edildi. Kentte etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Erzurum Valiliği, 3 merkez ilçe olan Palandöken, Aziziye ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve ortaokul ile özel eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiğini duyurdu.

3 İLÇEDE OKULLAR TATİL

Erzurum'da kar yağışı nedeniyle merkez Palandöken, Yakutiye ve Aziziye ilçelerinde bugün okullar tatil edildi. Kentte etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Erzurum Valiliği, 3 merkez ilçe olan Palandöken, Aziziye ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve ortaokul ile özel eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiğini duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim

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