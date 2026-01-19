Erciyes Üniversitesi kampüsünde güneş panelleri devreye alındı

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) kampüsünde, fakülte önlerindeki açık otoparklar ile bazı uygulama birimlerinin üzerindeki seralar 2 megavat gücünde elektrik üreten güneş panelleri ile kapatıldı. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, "Üniversite olarak tükettiğimiz elektrik miktarı 10-11 megavatlık bir seviye mertebesinde gözüküyor. Genel tüketim şu an için aşağı yukarı yüzde 20'lik seviyesinde üretimi karşılıyor. Üniversitemizin sıfır karbon emisyonuna gelmesi için yoğun çalışma içerisindeyiz. 2-3 yıl içerisinde de bu hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.

Erciyes Üniversitesi'nde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Rektörlük arasında yapılan iş birliği protokolü sonrası kampüsteki Hukuk, Ziraat ve Güzel Sanatlar Fakülteleri önündeki otoparklar ve bazı uygulama alanlarındaki seraların üzerine 2 megavat gücünde elektrik üreten güneş panelleri yerleştirilip, devreye alındı. DHA'ya konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, yılda 10 megavat gücünde tüketimi olan üniversitenin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 20'sinin GES ile karşılandığını belirterek, sıfır karbon emisyonu amacıyla çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Prof. Dr. Fatih Altun, "Erciyes Üniversitesi olarak özellikle GreenMetric değerlendirmelerinde sadece ülkemizde değil, dünyada da derece yapan bir üniversiteyiz. Şu an itibarıyla 66'ncı sıradayız. Ülkemizde de 3'üncü sırada yer almaktayız. Bunlar önemli süreçler. Çünkü sürdürülebilir olması yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygın olarak bulunması son derece önemlidir. Biz bununla ilgili Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımızla yapmış olduğumuz bir protokol çerçevesinde 2 megavat olarak güneş panellerini otoparklarımızda oluşturduk. Bu otopark güneş panelleri şu anda tamamlanmış durumda" diye konuştu.

'TÜKETTİĞİMİZİ KARŞILAYABİLEN BİR ÜNİVERSİTE OLMA YÖNÜNDE ÇALIŞIYORUZ'

Üniversitenin enerji yatırımlarıyla kendi elektriğini üretebilen bir yapıya dönüşmesini hedeflediklerini ifade eden Prof. Dr. Altun, "Çeşitli fakültelerde müsait olan alanları seçmek suretiyle an itibarıyla 2 megavatlık bir üretim elde etmiş olacağız. Üniversite olarak tükettiğimiz 10-11 megavatlık bir seviye mertebesinde gözüküyor. Bununla ilgili çatılarımızda da müsait olan yapılarımız söz konusu. Oralarda 4-5 megavat gibi ilave görüşmelerimiz devam etmekte. Bunlar özellikle tükettiğimiz elektriği üretimimizle karşılayabilen hatta fazlasını da satabilen bir üniversite olma yönünde çalışmamız devam etmektedir. Genel tüketim şu an için aşağı yukarı yüzde 20'lik seviyesinde üretimi karşılıyor. 2 megavat devreye girdiği zaman üretimimizi karşılamış olacağız" ifadelerini kullandı.

'2-3 YIL İÇİNDE SIFIR KARBON HEDEFİ'

Üniversitenin sıfır karbon hedefleri doğrultusunda yoluna devam ettiğini de belirten Fatih Altun, şöyle konuştu:

"Yeni projelerimizde sadece çatılarda yapılan olarak değil. Mesela, yeni hastane projemizin çatısında da yaklaşık 6-7 megavatlık bir GES oluşturuyoruz. Bunun dışında Tekno Parkımızın da kendi öz kaynaklarıyla birlikte özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın da desteğiyle 1 megavata yakın onların da böyle bir hazırlığı var. Aslında bunları topladığımızda 13-14 megavat gibi bir seviyeye ulaşmış olacağız. O zaman yüzde 100'den fazlasını karşılayacağımız bir sistem olacak. Üniversitemiz sıfır karbon emisyonuna gelmesi süreci olarak, o noktada zaten yoğun çalışma içerisindeyiz. Özellikle çevre mühendisliği bölümümüzün faaliyetleri olarak da hep bunların takibinde kalıyoruz. Bu süreçleri de biz özellikle Avrupa normlarının gerektirdiği süreçleri birebir takip ediyoruz. Etmek zorundayız. Çünkü yeşil kampüs süreçlerini sürdürülebilir, dönüşebilir kampüs süreçlerini başka türlü yönetmezsiniz. O konularda da ben bu çalışmaların önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde ihtiyaç duyulan istenilen seviyede normlara uygun olarak sağlayacağımızı ifade etmek isterim."