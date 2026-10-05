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Erciyes Üniversitesi, Antalya'daki Uzay Kongresi'ne 17 projeyle katıldı

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Erciyes Üniversitesi, Antalya'daki Uzay Kongresi'ne 17 projeyle katıldı
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Erciyes Üniversitesi, Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne 17 proje ve makaleyle katıldı. Kongrede öğrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, gençlerin uluslararası platformlara taşıdığı çalışmalardan gurur duyduklarını söyledi.

77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC) Erciyes Üniversitesi'nden (ERÜ) 37 öğrenci kabul edilen 17 projesi ile katıldı.

77. Uluslararası Uzay Kongresi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde başladı. Uzay alanında kritik başlıkların ele alınacağı 108 ülkeden 6 bin 893 delege ve katılımcının kayıt yaptırdığı kongrede, ERÜ de yerini aldı. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'un da katıldığı kongreye; ERÜ'de 37 öğrenci ve kabul edilen 17 proje ve makale ile yerini aldı. 9 Ekim Cuma günü sona erecek olan kongrede ERÜ öğrencileri tarafından oluşan Mergen Takımı'nın projesi de TEKNOFEST başarı projeleri arasında sergilendi. Kongreye katılan öğrenciler ile bir araya gelen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun; dünyanın dört bir yanından uzay, bilim ve teknoloji alanının önemli isimlerini buluşturan büyük organizasyonda yer almaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

ERÜ'yü kongrede temsil eden öğrenci ve akademisyenleri tebrik eden Rektör Prof. Dr. Altun, "Gençlerimizin üreten, geliştiren ve başarılarını uluslararası platformlara taşıyan çalışmalarından gurur duyuyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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