Elazığ Fırat Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni: 7 Öğrenci Depremde Hayatını Kaybetti

Elazığ Fırat Üniversitesi'nde 2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni düzenlendi. Bu yıl mezun olacak 7 öğrenci ise 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybetti. Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, hayatını kaybeden öğrencileri ve ailelerini andı.

Fırat Üniversitesi'nde dün akşam düzenlenen 2022-2023 Akademik Yılı Derece Ödülleri Töreni'nde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden üniversite öğrencileri unutulmadı. Hayatını kaybeden öğrencilerin anısına Fırat Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından bir video hazırlandı. TRT Sanatçısı Adile Kurt Karatepe'nin seslendirdiği 'Ruhumda Sızı' türküsü eşliğinde depremde hayatını kaybeden Fırat Üniversitesi öğrencilerinin fotoğrafları ekrana yansıtıldı.

"37 ÖĞRENCİMİZ ŞEHİT OLDU"

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, deprem nedeniyle bölgede yaşayan 37 öğrencilerinin hayatını kaybettiğini söyleyerek öğrencilerini rahmetle ve özlemle andıklarını belirtti. Göktaş, "Maalesef bu yıl mezuniyet törenimizi buruk bir şekilde kutluyoruz. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde 50 bini aşkın canımızı yitirdik. Bu felakette 37 öğrencimiz şehit oldu. Öğrencilerimizden 7'si bu yıl mezun olacaktı. Birçok öğrencimiz de ailelerini kaybetti. Depremde şehit olan öğrencilerimize ve bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Öte yandan Sanatçı Adile Kurt Karatepe de hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Fırat Üniversitesi bu mezuniyet töreninde 37 öğrencisini mezun edemedi. 6 Şubat depreminde 37 civanımız, geleceğimiz olan gençlerimiz umutları ve hayalleriyle ebediyete göçtü. Mezuniyet töreninde onları büyük bir hasret ve hüzünle anıyorlar. Beni de sesimle duygularına ortak ettiler. Giden bütün canlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, arkadaşlarına, hocalarına sabır ve tekrar başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.