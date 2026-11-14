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Elazığ'da AFAD İl Müdürlüğü anaokulu öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verdi

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Elazığ'da AFAD İl Müdürlüğü anaokulu öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verdi
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Elazığ AFAD İl Müdürlüğü, anaokulu öğrencilerine yönelik afet farkındalık eğitimi gerçekleştirdi. Eğitimde öğrencilere afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler, deprem anında doğru davranış şekilleri ve Çök-Kapan-Tutun hareketi anlatıldı.

Elazığ'da AFAD ekipleri tarafından anaokulu öğrencilerine afet eğitimi verildi.

Elazığ AFAD İl Müdürlüğü tarafından anaokulu öğrencilerine yönelik Afet Farkındalık Eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim çerçevesinde öğrencilere afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler, deprem anında doğru davranış şekilleri ve Çök-Kapan-Tutun hareketi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Küçük yaşlarda kazanılan afet bilincinin, güvenli bir gelecek için büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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