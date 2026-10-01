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EBYÜ'de KPSS Ön Lisans öncesi kurumlar arası koordinasyon toplantısı yapıldı

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EBYÜ'de KPSS Ön Lisans öncesi kurumlar arası koordinasyon toplantısı yapıldı
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EBYÜ'de 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak KPSS Ön Lisans Sınavı öncesi koordinasyon toplantısı düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız başkanlığındaki toplantıda sınav hazırlıkları, güvenlik ve ulaşım konuları ile kurumlar arası iş birliği ele alındı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ), 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek KPSS Ön Lisans Sınavı öncesinde alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız başkanlığında Rektörlük makamında gerçekleştirilen toplantıya Jandarma Üsteğmen İlknur Karaağaç, EBYÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Döner, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Vahap Yılmaz ile İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Demir katıldı.

Toplantıda, sınav hazırlıkları, güvenlik ve ulaşım konuları ile sınavın sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için kurumlar arasında yürütülecek koordinasyon ele alındı. Kurumların görev ve sorumlulukları doğrultusunda yapılacak çalışmalar da değerlendirildi.

Rektör Kuyrukluyıldız, sınavın sağlıklı şekilde yürütülmesinde kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkati çekerek ilgili kurum ve kuruluşlara çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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