Düzce Üniversitesi ve Malezya INTI iş birliğindeki IDEC 2026 başladı

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Düzce Üniversitesi ve Malezya INTI International University iş birliğiyle düzenlenen 3. Uluslararası Dijital Eğitim Konferansı (IDEC 2026) başladı.

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda konferansın ilk gün programlarına; Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resul Kara, akademisyenler ve öğrenciler katılım sağlarken; INTI Uluslararası Üniversitesi'nden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Wong Ling Shing, akademisyenler ve davetliler katıldı.

IDEC 2026 kapsamında gerçekleştirilen konferans öncesi çalıştaylarda; akademik yayıncılıkta yapay zeka ve etik, sanal gerçeklikle öğrenme ve yükseköğretimde yenilikçi öğretim yaklaşımları ele alındı.

Sürdürülebilir Gelecekler İçin Dijital Eğitimi Geliştirmek temasıyla düzenlenen program, farklı disiplinlerden katılımcıları bir araya getirirken programda, dijital teknolojilerin araştırma ve eğitim süreçlerindeki kullanımına ilişkin bilgi ve deneyimler paylaşıldı.

Akademik yayıncılıkta yapay zeka

Programın ilk oturumu INTI International University Eğitim ve Liberal Sanatlar Fakültesi'nden Doç. Dr. Noritah Omar'ın yönetiminde hibrit olarak gerçekleştirildi. Çevrim içi bağlantıyla programa katılan Emerald Publishing Doğu Asya Müşteri Başarı Ortağı William Loh, makale yazımında yayın etiği ve yapay zeka politikalarının yanı sıra editör ön değerlendirmesi ve hakem değerlendirme süreçlerine ilişkin önerilerini paylaştı.

Yapay zekanın çeviri, dil kontrolü ve özetleme gibi işlemleri hızlandırarak akademik yayıncılık süreçlerini etkilediğini belirten William Loh, bu araçların kullanımında bilimsel doğruluk ve etik sorumluluğun önemine dikkat çekti. Uydurma kaynaklar, doğrulanmamış veriler ve yapay zeka kullanımının açıklanmaması gibi riskleri ele alan William Loh, araştırmacıların çalışmalarındaki bilgi, atıf ve kaynakları titizlikle kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.

Sanal gerçeklikle deneyime dayalı öğrenme

Programın ikinci oturumunda ise, INTI International University Eğitim ve Liberal Sanatlar Fakültesi'nden Dr. Kumutha Raman, Geleceğe Hazır Eğitim İçin Sanal Gerçeklikle Öğretme ve Öğrenme başlıklı sunum gerçekleştirdi. Sanal gerçeklik teknolojilerinin öğrencilerin öğrenme süreçlerine katılımını ve iletişim becerilerini desteklemek amacıyla nasıl kullanılabileceğini örneklerle anlattı.

Programın son oturumunda ise, INTI International University Eğitim ve Liberal Sanatlar Fakültesi'nden Dr. Renee Chew Shiun Yee, İnşa Et, Oyna, Dönüştür: LEGO ile Yükseköğretim Pedagojisini Yeniden Düşünmek başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı