Diyarbakırlı tıp öğrencisi TCT 2026'da kardiyoloji makalesini sundu

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Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Diyarbakırlı Melek Duçem Akgül'ün makalesi, uluslararası kongrede kabul gördü.

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Diyarbakırlı Melek Duçem Akgül, kardiyolojiyle ilgili hazırladığı makalesini Amerika'da bilim insanlarına sundu. Akgül, dünyanın girişimsel kardiyoloji alanındaki saygın bilimsel kongrelerinden biri olan Transkateter Kardiyovasküler Tedaviler Kongresi 2026 kapsamında sözlü sunum yaptı. Öğrencinin birinci yazarı olduğu araştırma, İngiltere'deki Essex Cardiothoracic Centre'da gerçekleştirdiği kardiyoloji stajı sırasında yürütülen bilimsel çalışmalar kapsamında hazırlandı. "Hastane Dışında Gerçekleşen Kalp Durması Sonrasında Erken Nörolojik Prognoz Değerlendirme Sürecinin Planlanmasını Kabul Sırasındaki Skoru Kolaylaştırabilir" başlıklı araştırmanın uluslararası kongrede kabul edilmesi, genç tıp öğrencisinin akademik kariyerinde başarı olarak değerlendirildi.

Hastane dışında kalp durması yaşayan hastalarda erken nörolojik prognoz değerlendirme sürecinin planlanmasına katkı sağlamayı amaçlayan çalışma, uluslararası bilim dünyasının önemli platformlarından biri olan TCT 2026'da bilim insanlarının değerlendirmesine sunuldu.

Tıp eğitiminin dördüncü yılında uluslararası bir bilimsel kongrede sözlü sunum yapma hakkı kazanan Akgül, bu başarıyla hem Türkiye'yi hem de Acıbadem Üniversitesi'ni temsil edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı