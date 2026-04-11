Çermikten Kayseri'ye uzanan gönül köprüsü

Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki Mesleki Teknik Kız Meslek Lisesi ile Kayseri Kocasinan Şerife Bacı Kız Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencileri arasında, 'Paylaşan Eller Büyüyen Değerler' projesi kapsamında dolgu oyuncak ve yöresel ürünlerin paylaşımı ile gönül köprüsü kuruldu.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan Mesleki Teknik Kız Meslek Lisesi ile Kayseri Kocasinan Şerife Bacı Kız Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencileri arasında gönül köprüsü kuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığının "Ben Her Yerde Varım" projesi kapsamında "Paylaşan Eller Büyüyen Değerler" adıyla gerçekleştirdiği çalışmayla Çermik Mesleki Teknik Kız Meslek Lisesi tarafından Kayseri Kocasinan Şerife Bacı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine bölüm olarak ürettikleri dolgu oyuncaklarla, ilçenin yöresel ürünlerini göndererek iki şehir arasında gönül köprüsü kuruldu.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümü 11/A sınıfı öğrencilerinin el emeği göz nuru olarak ürettikleri dolgu oyuncaklar, Kayseri'deki öğrenci kardeşlerine gönderildi. 11/A sınıfı öğrencilerinden Elif Öztürk, 'Paylaşan Eller, Büyüyen Değerler' kapsamında gönülleri inşa ettiklerini söyledi. Öztürk, "Bugün sadece paketleri kolilemiyoruz; aslında şehirler arasında gönül köprüsünü inşa ediyoruz. Gönderdiğimiz her bir ürünün, gittiği yerde, bir umuda ve yeni bir arkadaşlığa dönüşeceğini biliyoruz. Paylaşmak sadece bir şey vermek değil. Birbirimizin hayatına dokunmaktır. Bu köprünün her bir tuğlasında emeği olanlara teşekkür ederim. Yolumuz sevgi yükümüz kardeşlik olsun. Hediyelerimizi iyi günlerde kullanmanız dileğiyle" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
