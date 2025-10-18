Diyarbakır'daki törende protokol krizi! DEM'li eş başkanlar salonu terk etti

Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi'nin 2025–2026 akademik yılı açılış töreni, yoklama zorunluluğu nedeniyle binlerce öğrencinin katılımıyla izdihama dönüştü. Salonun tamamen dolması üzerine bazı protokol üyeleri töreni terk etti.

TÖREN ALANINDA KRİZ

Üniversite yönetiminin, tüm fakültelere törene katılımın zorunlu olduğu yönünde mesaj göndermesi üzerine binlerce öğrenci salona akın etti. Kısa sürede dolan salonda birçok öğrenci dışarıda kalırken, davetlilere ayrılan bölümler de öğrenciler tarafından dolduruldu. Bu durum tören alanında yer krizine yol açtı.

YERLERİNDEN KALKMALARINI İSTEDİLER

CEGA Medya'nın haberine göre; Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği (GABB) Eş Başkanı ve Bağlar Belediye Eş Başkanı Siraç Çelik, Eş Başkan Leyla Ayaz ve Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar, davet üzerine törene katıldı. Ancak bir görevli, oturdukları ön sıraların "Meclis'ten gelenlere ayrıldığını" belirterek yerlerinden kalkmalarını isteyince, kısa süreli bir tartışma yaşandı. Başkanlar başka bir alana yönlendirilse de bir süre sonra salondan ayrıldı.

BÖYLESİ DAHA ÖNCE OLMAMIŞTI

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve yaklaşık 30 milletvekili de katıldı. Dicle Üniversitesi tarihinde ilk kez bu kadar geniş katılımla gerçekleştirildi.