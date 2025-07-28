Tunus'ta eğitim diplomasisinin öncüsü: Ahmet Misbah Demircan, genç zihinlere yol açıyor

Türkiye'den gelen ilahiyat fakültesi öğrencileri, Tunus'ta düzenlenen Arapça eğitim programı kapsamında dil becerilerini geliştirme fırsatı buluyor. Burgiba Dil Enstitüsü'nde yürütülen programda öğrenciler, hem klasik hem de çağdaş Arapçaya yönelik uygulamalı dersler alırken, günlük yaşam içerisinde de aktif pratik yapma imkânı elde ediyor. Türkiye'nin Tunus Eğitim Müşaviri Emin Soysaç, programın çok yönlü yapısına dikkat çekerek, "Erkek ve kız öğrencilerimiz burada yalnızca Arapça öğrenmekle kalmıyor, aynı zamanda farklı ülkelerden gelen öğrencilerle ortak bir eğitim ortamını paylaşıyorlar. Kız öğrencilerimiz de Burgiba Dil Enstitüsü'ne kayıt yaptırdı. Yurt temini dâhil olmak üzere her alanda kendilerine destek sağlıyoruz. Sayın Büyükelçimiz de öğrencilerimizle yakından ilgileniyor," dedi.

TUNUS BÜYÜKELÇİSİ AHMET MİSBAH DEMİRCAN, TÜRKİYE-TUNUS İLİŞKİLERİNİN EĞİTİM ÜZERİNDEN GELİŞEN STRATEJİSİNE DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'nin önde gelen 20 üniversitesinin katılımıyla Tunus'ta düzenlenen Stud.in Türkiye Uluslararası Öğrenci Tanıtım Fuarı, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Etkinlikte konuşan resmi temsilciler ve üniversite yöneticileri, Türkiye-Tunus ilişkilerinin eğitim üzerinden gelişen stratejik boyutuna dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, fuarda Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, eğitim diplomasisinin ikili ilişkilerin en güçlü yönlerinden biri olduğunu vurguladı: "Türkiye bugün 370 binin üzerinde uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Eğitim sayesinde ülkeler arasında kalıcı ilişkiler kurulabiliyor." Büyükelçi, Türkiye'nin bölgesinde kaliteli, ekonomik ve güvenli bir eğitim merkezi haline geldiğini ifade etti. Fuarın açılış kürsüsünden konuşan Demircan, Türk üniversitelerinde eğitim alan öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin "gönül elçileri" olduğunu belirtti: "Özellikle Afrika ülkelerinde Türkiye'de okuyup kendi ülkesinde etkili pozisyonlara gelen çok sayıda genç var. Bu gençler, aramızdaki kültürel ve ekonomik bağları güçlendiriyor."

"TUNUS EĞİTİM AÇISINDAN STRATEJİK ÖNEM TAŞIYOR"

Tunus'ta doktora çalışmalarını sürdüren ve öğrencilere sahada rehberlik eden Muhammed Revaha Zor ise Tunus'un Arapça eğitimi açısından taşıdığı stratejik önemi şu sözlerle ifade etti: "Tunus, doğu Arap ülkelerine alternatif olarak batıya açılan bir kapı konumunda. Öğrencilerimiz burada sadece Arapçayı değil, aynı zamanda Tunus lehçesini de günlük hayatta birebir yaşayarak öğreniyor. Sabah 08.00'de başlayan dersler öğlene kadar sürüyor, ardından öğrencileri şehre çıkararak Arapça pratiklerini sahada geliştirmelerine yardımcı oluyoruz."

"TUNUS İNSANI MİSAFİRPERVER"

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden Sinem Nur Suca, Tunus'un güvenli ve misafirperver ortamına vurgu yaptı: "Buraya geldiğimden beri güvenlikle ilgili hiçbir sorun yaşamadım. Akademide hem klasik hem modern Arapça dersleri alıyoruz. Ayrıca halkla doğrudan temas kurarak konuşma pratiği yapıyoruz. Bu da dil gelişimimizi ciddi şekilde destekliyor."

"TÜRK ÖĞRENCİLERİ ÇOK İYİ TANIYORLAR"

Aynı üniversiteden Sıla Ataş ise Arapçanın ilahiyat eğitimi açısından önemine dikkat çekti: "Fakültelerde Arapçanın yeterince önemsenmediğini görüyoruz. Ancak biz bunun aksine inandık ve bu nedenle Tunus'a gelme kararı aldık. Tunus halkı genellikle Fasih Arapçaya hâkim ve Türk öğrencileri oldukça iyi tanıyorlar. Bu da iletişimimizi kolaylaştırıyor."

ÖĞRENCİLER KÜLTÜREL VE TARİHİ GEZİLER İLE ARAPÇA PRATİKLERİNİ PEKİŞTİRİYOR

Öğrencilerden Esra Mutlu ise hem sağlık sistemi hem de toplumsal yardımseverlik açısından olumlu bir deneyim yaşadığını belirtti: "Halk çok medeni ve yardımsever. Bir adres sorduğunuzda bile sizi bizzat götürmek istiyorlar. Burada bir sağlık problemi yaşadım ancak hastaneye sorunsuz ulaştım ve tüm işlemleri kolaylıkla hallettim." Program kapsamında öğrenciler, Kayravan başta olmak üzere Tunus'un önde gelen kültürel ve tarihi merkezlerini de ziyaret ederek Arapça pratiklerini pekiştiriyor.

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ'NDEN PROF.DR İNANÇ: İKİ ÜLKE ARASINDA AKADEMİK BİR KÖPRÜ KURULDU

Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat İnanç, fuarda Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Tunus'un Türkiye için stratejik öneme sahip olduğunu belirtti: "25 binin üzerinde Tunuslu öğrenci yurtdışında eğitim alıyor ancak yalnızca %10'u Türkiye'yi tercih ediyor. Bu oranı artırmalıyız." Prof. İnanç, üniversitelerin bu alandaki iş birliklerini artırarak iki ülke arasında akademik bir köprü kurabileceğini söyledi.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. HACISALİHOĞLU: ZALİMİN KARŞISINDA DURABİLEN BİR NESİL, ANCAK SAĞLAM BİR VİCDANLA YETİŞİR

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, üniversitesinde 300'e yakın Tunuslu öğrenci olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bu gençler yalnızca meslek sahibi değil, aynı zamanda ortak değerlerimizi paylaşan, insanlık adına sorumluluk üstlenen bireyler olarak yetişiyor." Gazze'de yaşananlara da dikkat çeken Hacısalihoğlu, eğitimin barış ve adaletin teminatı olduğunu söyledi: "Zalimin karşısında durabilen bir nesil, ancak sağlam bir vicdan ve eğitimle yetişir."

UFUK ÜNİVERSİTESİ TEMSİLCİSİ PROF. DR. DOĞRU: TÜRKİYE VE TUNUS ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN EĞİTİM AYAĞI BURADA ÇOK NET BİÇİMDE HİSSEDİLİYOR

Ufuk Üniversitesi (Ankara) temsilcisi Doç. Dr. Çağlar Doğru, etkinliğin Türkiye'nin eğitim kalitesini anlatmak açısından önemli bir zemin oluşturduğunu söyledi: "Türkiye ile Tunus arasındaki ilişkilerin eğitim ayağı burada çok net biçimde hissediliyor. Öğrencilerin stantlara olan yoğun ilgisi, Türkiye üniversitelerine olan güvenin göstergesi." Ufuk Üniversitesi'nin fuara katılımının hem Türkiye tanıtımı hem de akademik iş birlikleri açısından anlamlı olduğunu vurguladı.