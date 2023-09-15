DEÜ Rektörü KKTC'ye ziyaret gerçekleştirdi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti. Burada KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilen Rektör Hotar, bölgesel işbirlikleri ve eğitim politikaları hakkında görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Uluslararasılaşma politikaları çerçevesinde önemli vizyon projeleri yürüten Dokuz Eylül Üniversitesi, yurtdışında da bölgesel politikalar ile ülkeler arası eğitim iş birlikleri konusunda çalışmalara imza atıyor. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, bu amaçla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giderek, üst düzey devlet temsilcileriyle bir araya geldi. İlk olarak Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nu makamında ziyaret eden Rektör Hotar, ardından KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından makamda kabul edilen Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Geçtiğimiz yıllarda Üniversitemizde düzenlediğimiz 'Uluslararası Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sempozyumu' vesilesiyle ağırladığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı makamında ziyaret ettik. Ege ve Akdeniz'deki komşuluk ilişkilerinden bölgesel işbirliklerine; yükseköğretim politikalarından uluslararası öğrenci hareketliliğine kadar birçok konu hakkında bilgi alışverişinde bulunarak, uluslararası projelerimiz hakkında bilgiler verdik. Bizleri ağırlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a nazik ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar'a İzmir rölyefi

Rektör Nükhet Hotar, ziyaret sonrası Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, GSF Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nden Doç. Dr. Vedat Kacar tarafından hazırlanan İzmir temalı seramik rölyef hediye etti. - İZMİR