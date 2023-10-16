TÜRKİYE Haber Kameramanları Derneği (THKD), Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliği ve desteğiyle yürütülen 'Benim Hikayem Projesi' kapsamında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Diyarbakır'da, öğrenciler kamerayla tanıştı.

TÜRKİYE Haber Kameramanları Derneği (THKD), Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliği ve desteğiyle yürütülen 'Benim Hikayem Projesi' kapsamında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Diyarbakır'da, öğrenciler kamerayla tanıştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Diyarbakır'da THKD, depremzede çocuklarla bir araya geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen 'Benim Hikayem Projesi' kapsamında 9-14 yaş arasındaki depremzede çocuklar kamerayla tanıştı. THKD Başkanı Aytekin Polatel, proje kapsamında Kayapınar ilçesinde bulunan Nazmiye Tatlıcı İlkokulu'nda çocuklarla buluştu. 40 öğrencin yer aldığı eğitimde öğrenciler deneyimler elde ederek kamera kullandı. 4'üncü sınıf öğrencisi Hiranur Bülbül verdiği röportajın ardından mikrofonu alarak Haber'>haber anonsu çekti. O anlar ise kameraya yansıdı.

'DEPREM BÖLGESİNDE 11 İLDEKİ OKULLARA ULAŞMAYA ÇALIŞTIK'

THKD Başkanı Aytekin Polatel, Türkiye Haber Kameramanları Derneği olarak 2017'den bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliği ve desteğiyle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda 9-14 yaş arasındaki çocuklara kamerayla tanıştırma projesi olduğunu söyledi. Polatel, "Bu yıl deprem bölgesinde 11 ildeki okullara ulaşmaya çalıştık. Toplamda 16 okul derneğimize başvurdu. Bu kapsamda 16 okulda eğitimlerle çocukları kamerayla tanıştırıyoruz. Bizim mesleki yoldaşımız ve arkadaşımız olan kameraları çocuklarla tanıştırıyoruz. Teknik özellikleri değil de kamerayla neler yapabileceklerini ve 3'üncü gözümü onlara anlatarak farklı bakış açıları kazandırmaya çalışıyoruz. Vizörün büyülü dünyasına küçük adım atmasını sağlıyoruz" dedi.

'BÖYLE TANIŞMAK GÜZEL OLDU'

Öğrencilerden Hiranur Bülbül (10), kamerayı tanıdıklarını belirterek, "Çok eğlenceliydi. Arkadaşlarım için de güzel olacaktır. Haberlerde görüyorduk. Ama böyle tanışmak güzel oldu" diye konuştu.

Ebubekir Yavuz (10) ise kamerayla çekimi öğrendiğini ifade ederek, "Kullanımı da iyi ve güzeldi. Kamerada yakınlaştırma olayını çok sevdim. Müthiş bir şeydi" ifadelerini kullandı.

Havin Demirhan (9) da Ankara'dan gelen ağabeylerinin kamerayı anlattığını, tanıttığını ve çok eğlendiğini dile getirdi.