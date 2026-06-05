Mersin'de denizcilik öğrencileri simülatörlerle gerçek gemi deneyimi kazanıyor

Mersin'de denizcilik eğitimi alan öğrenciler, gerçek gemi ortamını aratmayan köprü üstü, sanal gerçeklik ve gemi makineleri simülatörlerinde uygulamalı eğitim görüyor. Yangın eğitim merkezi ve Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyan gemi makineleri atölyesinde deneyim kazanan öğrenciler, staj imkanları ve yabancı dil eğitimiyle uluslararası denizcilik sektöründe görev almaya hazır hale geliyor.

Mersin Deniz Ticaret Odası tarafından kurulan ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında eğitim veren Mersin Deniz Ticaret Odası Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, denizcilik sektörüne nitelikli insan gücü kazandırmaya devam ediyor. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) standartlarına göre hazırlanan teknik altyapıya sahip okulda öğrenciler, gelişmiş simülatörler ve uygulama atölyelerinde eğitim alarak mesleğe hazırlanıyor.

Denizcilik alanında güverte işletme ve gemi makineleri işletme dallarında eğitim verilen okulda öğrenciler, köprü üstü simülatörü, sanal gerçeklik köprüüstü simülatörü, sıvı yük elleçleme simülatörü, GMDSS simülatörü ve gemi makineleri simülatörü gibi teknolojik eğitim sistemleriyle teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürüyor.

Mersin Deniz Ticaret Odasının desteğiyle çeşitli firmalarda staj yapma fırsatı da bulan öğrenciler, eğitim süreçlerinde sektörle doğrudan temas kurma imkanı elde ediyor. Okulda bulunan uygulama atölyelerinde gemi makineleri ve güverte sistemleri üzerine eğitim alan öğrenciler, mezuniyet sonrasında gemilerde kaptan yardımcısı, mühendis yardımcısı ve farklı denizcilik pozisyonlarında görev yapabiliyor.

Okul müdürü Hüseyin İlhan Nacaroğlu, okulda denizcilik alanında gemi makineleri işletme ve güverte işletme dallarında eğitim verildiğini belirterek, eğitimlerin Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) belirlediği standartlarda yürütüldüğünü söyledi. Okulun tam donanımlı bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Nacaroğlu, "Güverte işletme dalında öğrencilerimiz köprüüstü simülatörü, sanal gerçeklik köprüüstü simülatörü, sıvı yük elleçleme simülatörü ve GMDSS simülatörleriyle eğitim alıyor. Gemi makineleri bölümünde ise öğrencilerimiz gemi makineleri simülatöründe uygulamalı eğitim görüyor" dedi.

"En yakın şartlarda eğitim alma fırsatı buluyor"

Öğrencilerin yaşları gereği gemilere çıkamadığını belirten Nacaroğlu, bu nedenle uygulamalı eğitimlerin simülatörler aracılığıyla gerçekleştirildiğini kaydederek, "Öğrencilerimiz gerçek gemi ortamına en yakın şartlarda eğitim alma fırsatı buluyor" diye konuştu.

"Bir dünya insanı olarak yetişiyorlar"

Okulda yoğunlaştırılmış yabancı dil programı uygulandığını da dile getiren Nacaroğlu, "Öğrencilerimiz mezun olduklarında bir dünya insanı olarak yetişiyorlar. Denizcilik uluslararası bir sektör olduğu için yabancı dil büyük önem taşıyor. Mezunlarımız hem dünyanın farklı noktalarında çalışma hem de ülke ekonomisine döviz girdisi sağlama imkanı elde ediyor" ifadelerini kullandı.

"Gemi makineleri atölyemiz Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğini taşımaktadır"

Okul bünyesindeki gemi makineleri atölyesinin Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğine sahip olduğunu vurgulayan Nacaroğlu, "Bir geminin içerisindeki makine dairesinin aynı şekilde okul ortamında bulunmasıyla öğrencilerimiz gemide yapabilecekleri uygulamaları burada da görme ve uygulama şansı buluyorlar. Bu anlamda okulumuzda bulunan gemi makineleri atölyemiz Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğini taşımaktadır" şeklinde konuştu.

"Yangın senaryoları canlandırarak tatbikatlar yapmaktayız"

Yangın eğitim merkezinin de okulun önemli uygulama alanlarından biri olduğunu kaydeden Nacaroğlu, "Gemide meydana gelebilecek herhangi bir yangına karşı nasıl müdahale edilmesi gerektiğini, içeride bir gemi personeli varsa onun kurtarılmasıyla ilgili senaryoları canlandırarak tatbikatlar yapmaktayız" dedi.

"Tüm dünyayı gezme şansı elde ediyorlar"

Okulun yalnızca mesleki eğitim vermediğini, aynı zamanda öğrencileri uluslararası denizcilik sektörüne hazırladığını belirten Nacaroğlu, "Okulumuz merkezi sınavla öğrenci kabul etmektedir. Yoğunlaştırılmış yabancı dil programı uyguluyoruz. Dolayısıyla bizden mezun olan öğrenciler bir dünya insanı olarak yetişiyorlar. Hem tüm dünyayı gezme şansı elde ediyorlar hem de yüksek ücretlerle çalışma imkanı buluyorlar" ifadelerine yer verdi.

Öğrenciler simülatörlerle hayallerine hazırlanıyor

9'uncu sınıf öğrencisi Meral Asya Kaya, bölümün hem eğlenceli hem de geleceğe yönelik önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, "Bu bölüm hem gelecek açısından önemli hem de şimdi çok eğleniyorum. Simülatör hem eğlenceli hem de gelecek açısından gerçekten güzel bir deneyim oluyor. Daha çok öğreniyoruz. Gemi makine mühendisi olmak istiyorum" dedi.

9'uncu sınıf öğrencisi Ömer Çekin ise dünyayı gezme hayalinin kendisini bu okula yönlendirdiğini belirterek, "Hayalimde dünyayı gezmek vardı. Bu işin dünyayı gezmek olduğunu öğrenince ve okulun da gerçekten güzel olduğunu görünce hemen başvuru yaptım. Simülatör eğitimi almak gerçekten çok önemli. Gemiye çıkmasak da burada birçok şeyi öğrenebiliyoruz. Öğrendiklerimizi ileride sahada kullanabiliyoruz. Gemi makineleri bölümünde çalışmak istiyorum. Makine onarımı ve kaynak gibi alanlarda görev almayı hedefliyorum" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı