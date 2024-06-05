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Utanması gereken öğrenci değil öğretmen! Sınavda tüm soruları yanlış cevaplayan kız çocuğunu ödüllendirdiler

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Şanlıurfa'da özel bir kursta eğitim alan LGS öğrencisi kız çocuğuna onur kırıcı bir harekette bulunuldu. Kurs yetkilileri, deneme sınavındaki soruların tamamına yanlış cevap veren kız çocuğunu çeyrek altın takarak ödüllendirdi. Kurs yetkililerin eğitimle uzaktan yakından ilgisi olmayan skandal hareketi kamerayla da kayda alındı. Onur kırıcı video kısa sürede tepkilerin odağı haline geldi.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde özel bir kursa kayıtlı olan LGS öğrencisine, deneme sınavında soruların tamamını yanlış cevapladığı için çeyrek altın verildi. Kurs yetkilisinin onur kırıcı harekete sosyal medyada tepki çekti.

Halfeti'de bir LGS öğrencisi, kayıtlı olduğu kursta yapılan deneme sınavında bütün sorulara yanlış cevap verdi. Öğrencinin gittiği kursun yetkilileri ise skandal bir harekete imza attı.

KIZ ÇOCUĞUNA HEDİYE OLARAK ÇEYREK ALTIN TAKTILAR

90 sorunun yer aldığı deneme sınavında hiçbir soruyu doğru cevaplayamayan çocuğa, kurs yetkilileri tarafından ödül verildi. Kız çocuğuna çeyrek altın takan kurs yetkilileri bir de marifetmiş gibi onur kırıcı skandallarını kayda aldı.

ONUR KIRICI VİDEO TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada kısa sürede yayılan video birçok kullanıcının tepkisini çekti. Eğitimin ciddiyeti ile uzaktan yakından ilgisi olmayan görüntülere ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapıldı.

İşte sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlar:

Deneme sınavında tüm soruları yanlış cevaplayan kız çocuğunun onurunu kırıp çeyrek altın taktılar

Deneme sınavında tüm soruları yanlış cevaplayan kız çocuğunun onurunu kırıp çeyrek altın taktılar

Deneme sınavında tüm soruları yanlış cevaplayan kız çocuğunun onurunu kırıp çeyrek altın taktılar

Deneme sınavında tüm soruları yanlış cevaplayan kız çocuğunun onurunu kırıp çeyrek altın taktılar

Deneme sınavında tüm soruları yanlış cevaplayan kız çocuğunun onurunu kırıp çeyrek altın taktılar

Deneme sınavında tüm soruları yanlış cevaplayan kız çocuğunun onurunu kırıp çeyrek altın taktılar

Kaynak: Haberler.com / Eğitim

Şanlıurfa Halfeti LGS 3.Sayfa Eğitim Yaşam Haberler

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Yorumlar (7)

Ramazan Doğan:

ama be kardeşim tüm soruları yanlışta yapmazsın ??????

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Mustafa Yörükoglu:

Tüm soruları yanlış cevaplamak öyle kolay bir şey değil.Tüm.soruları yanlış cevaplamak demek aynı zamanda tüm doğru şıkları eleyebilmek de demek.Bilgi gerektirir.

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Murat Celik:

o kızı takdir ediyorum bilerek isteyerek yapmıştır İnşallah çok güzel yerlere gelirsin kardeş

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Engin Çoban:

daha ne olabilir dediğimiz her gün lafımızı bogazımıza tıkan olaylar oluyor.

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Sübhanallah:

Bu ne şimdi

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Ayhan Erdogan:

Tüm öğrenciler sıfır çekse öğretmeni tartışırsın. Burada sorun isteksiz öğrenci. Sıfır çekmek nedir yahu. Anne babasının üzüntüsü tek kelimeyle.

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Muhammed:

tüm soruları yanlış yapmakta bir başarıdır, herkes bunu yapamaz. onun için ödüllendirmişler

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