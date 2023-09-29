Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir TEKNOFEST alanında: Şu ana kadar 330 bin ziyaretçi ağırlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen TEKNOFEST alanında toplanan kalabalığa hitap etti. Vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını ifade eden Erdoğan, "TEKNOFEST'imizin hayırlı olmasını diliyorum. İzmirli gençlerimiz de TEKNOFEST'e çok yoğun ilgi gösteriyor. Şu ana kadar 330 bin ziyaretçiyi ağırlayan festivalimizin Cumhuriyetimizin 100. yılına layık bir etkinlik olacağına inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te açıklamalarda bulundu. Vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını ifade eden Erdoğan, şu ana kadar 330 bin ziyaretçinin alanı ziyaret ettiğini belirtti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"İzmirli gençlerimizle kucaklaşmaya geldik. Milli teknolojimizin hamlesi, sembolü TEKNOFEST 2023 vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Her birinize sevginiz, aşkınız ve dayanışmanız için teşekkür ediyorum. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivaline hepiniz hoş geldiniz. Bizleri siz gençlerimizle buluşturan tüm kurumlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nı, sponsorlarımızı, iştirakçilerimiz, herkesi tebrik ediyorum.

Bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın heyecanı içindeyiz. Tarihimizin bu dönüm noktasını, anlamına ve önemine uygun şekilde kutlamanın gayretindeyiz. Geniş alana yayılan çeşitli etkinliklerle Cumhuriyetimizin bir asırlık serencamını gençlerimizle buluşturmaya çalışıyoruz. TEKNOFEST de bunlardan birisidir.

"ŞU ANA KADAR 330 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLANDI"

TEKNOFEST'i tek il yerine 3 ilimizde tertipleyelim dedik. 27 Nisan - 1 Mayıs arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul kendi ziyaretçi rekorunu kırmıştır. 2 milyonu aşkın gencimiz, TEKNOFEST'e sahip çıktı. Festivalimiz 30 Ağustos'ta Ankara'nın misafiri oldu. 943 bin ziyaretçiyi ağırladık. Şimdi de İzmir'deyiz. TEKNOFEST'imizin hayırlı olmasını diliyorum. İzmirli gençlerimiz de TEKNOFEST'e çok yoğun ilgi gösteriyor. Şu ana kadar 330 bin ziyaretçiyi ağırlayan festivalimizin Cumhuriyetimizin 100. yılına layık bir etkinlik olacağına inanıyorum.

MUHALEFETE ÇAĞRI: KENDİLERİNE KAZANÇ OLUR

Bitip tükenmeyen koltuk kavgalarına yalnızca bir günlük TEKNOFEST molası vermeleri kendileri adına büyük kazanç olacaktır. Bugün burada sadece milli teknoloji hamlemizin, hepsi gurur kaynağı ürünlerini görmüyoruz. Aynı zamanda büyüyen, güçlenen, sınırları aşan, özgüven sahibi Türkiye'ni yükselişine de şahit oluyoruz. KIZILELMA, AKINCI, ANKA, HÜRJET, TB2, TB3, GÖKBEY, ATAK'la birlikte mücadele var, gayret var, sabır, azim, cesaret var. Burada zorluklar karşısında yıkılmayan güçlü bir irade var.

"KARABAĞ'DA MUHACİRLER SİZİN İÇİN DUA EDİYOR"

TEKNOFEST gençliğinin ayak seslerini içimizdeki gafiller duymasa da tüm dünya duyuyor, biliyor. Yaklaşık 30 yıllık işgalin ardından özgürlüğe kavuşan Karabağ'da 30 sene sonra evlerine dönen muhacirler sizin için dua ediyor. Hiç kimseyi yaşam biçimi, kılık kıyafet, inancı, kimliği dolayısıyla ötekileştirmedik. Sizi ideolojik at gözlüğü ile tanımlamaya çalışanlara prim vermedik. Tüm vatandaşlarımızla birlikte gençlerimizin özgürlükçü alanlarını genişletenlerden olduk. Bugün de aynı bakış açısı ile hareket ettik. Ne yapıyorsak sizin için, sizin istikbaliniz için yapıyoruz. İçeride ve dışarıda verdiğimiz tüm mücadelelerin amacı size daha güçlü, itibarlı, yaşanabilir bir Türkiye teslim etmektir. Biz artık sizin zamanınızın misafirleriyiz.

"YAKINDA MECLİS'E SUNUYORUZ"

Gençlerimize yeni müjdeler verdik. Üniversiteli gençlerimize seçimde vadettiğimiz cep telefonu ve bilgisayar desteği ile ücretsiz 10 gb'lık internet sözümüzü tutuyoruz. Aile ve Gençlik Bankası ile ilgili kanun teklifini de Cumhur İttifakı olarak yakında Meclis'e sunuyoruz. İlk etapta deprem bölgesinde pilot projeleri hayata geçireceğiz. Başkaları ne yaparsa yapsın, hangi ihtirasla peşinde koşarsa koşsun, biz sizin için koşturmaya devam edeceğiz.

"FAŞİZAN HALE GELDİKLERİNİ GÖRÜYORUZ"

Seçim döneminde gençlerim demokrat dedesi maskesi takanların, söz konusu koltukları olunca nasıl faşizan hale geldiklerini görüyoruz. Birbirlerine nasıl yalan söylediklerini takip ediyoruz. Bu utanç sahnelerine rağmen biz siyasette güvenin zedelenmemesi için duruşumuzu asla bozmayacağız."