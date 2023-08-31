Çankırı'da 'beko loader' operatörü olan yükümlüler sertifikalarını aldı

Çankırı'da düzenlenen eğitimle 'beko loader' operatörü olan 14 yükümlü, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Ticaret Borsası Başkanlığı ve Çankırı Belediyesi işbirliğinde, yükümlülerin meslek sahibi olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'Bir Kepçede Hayat Sen Doldur' projesi çerçevesinde eğitimleri tamamlanan yükümlüler sertifikalarını aldı.

Çankırı'da düzenlenen eğitimle 'beko loader' operatörü olan 14 yükümlü, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Ticaret Borsası Başkanlığı ve Çankırı Belediyesi işbirliğinde, yükümlülerin meslek sahibi olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Bir Kepçede Hayat Sen Doldur" projesi çerçevesinde eğitimleri tamamlanan yükümlüler sertifikalarını aldı. Denetimli serbestlikten yaralanan ve eğitimleri başarı ile tamamlayan 14 yükümlü için sertifika takdim töreni düzenlendi. Çankırı Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törene Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Adalet Komisyonu Başkanı Halim Arıstak, Çankırı Barosu Başkanı Av. Mustafa Deniz, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İI Jandarma Komutanı Yusuf Mutlu Genç, İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, kurum müdürleri ile kursiyerler katıldı. Kursiyerlerin sertifikaları protokol üyeleri tarafından verildi.

'Çok önemli bir kurs oldu'

Kursiyerlerin meslek sahibi olmalarını hedeflediklerini belirten Cumhuriyet Başsavcısı Ener, "Yaptığımız bu projede, devletin suça karışmış ve artık temiz bir hayata, vatana, millete, ailesine faydalı olmak isteyen tüm yurttaşlarımıza sağladığı imkanları göstermektir. Bu imkanların içerisinde bugüne kadar çeşitli çalışmalar ve kurslar yaptık. Meslek edindirme kursları, forklift operatörlüğü kursu. Bugüne kadar başarıyla tamamladığımız kursiyerlerimizin koluna altın bilezik olarak mesleklerini taktıkları ve meslek edindikleri alanlardır. 'Beko loader' operatörlüğü, halk arasındaki söylenişiyle kepçe operatörü diye tabir edilen bu kurs ise yaptığımız işler içerisindeki diğerlerinin imkanlarından daha çok imkanlara sahip olan belki de hayata tutunmaya çalışan tüm insanlarımız ve yükümlülerimiz açısından en çok alanı, manevra kabiliyetini genişleten kurs oldu" dedi.

"Çok iyi noktalara taşıyacağına inanıyorum"

Törende konuşan Milletvekili Yılık ise "Aldığınız kurs boyunca elde ettiğiniz kazanımların sizi mesleki yeterlilik alanında da çok iyi noktalara taşıyacağına inanıyorum" diye konuştu.

Vali Taşolar ise projede emeği geçen herkese teşekkür etti. - ÇANKIRI