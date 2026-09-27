BUÜ Matematik Bölümü ile Döktaş, öğrenciler için sanayi iş birliği protokolü imzaladı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen Fakültesi Matematik Bölümü ile Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. arasında öğrencilerin yazılım, veri analizi ve süreç geliştirme projelerinde yer almasını kapsayan "Sanayi İş Birliği ve Proje Bazlı Akademik Katılım Protokolü" imzalandı.

İmza törenine; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Döktaş Orhangazi Üretim ve Teknoloji Grup Direktörü Yaşar Uğur Akı, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgen Osman, Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sibel Yalçın Tokgöz, Matematik Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Bayram ve Döktaş firması yetkilileri katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, üniversitenin araştırma vizyonuna dikkat çekerek YÖK kriterlerinde sanayi iş birliğinin üst sıralara tırmanmada en belirleyici unsurlardan biri olduğunu ifade etti. Son dönemde proje ve yayın sayılarında ciddi bir hamle gerçekleştirdiklerini belirten Kırıştıoğlu, dijitalleşmeyle birlikte değişen öğrenci profilinin klasik ders mantığının ötesine geçtiğini söyledi. Öğrencilerin artık farklı kaynaklara kolayca ulaşabildiğini vurgulayan Kırıştıoğlu, Matematik Bölümü öğrencilerinin sadece öğretmenlik hedefiyle sınırlı kalmayıp yazılım ve veri gibi alanlarda sanayiyle iç içe staj yapmalarının üniversiteye ve öğrencilerin kariyerine büyük bir ivme kazandıracağını dile getirdi.

Döktaş Orhangazi Üretim ve Teknoloji Grup Direktörü Yaşar Uğur Akı ise Güriş ve Döktaş Grubu olarak eğitime ve ülkeye katkı sağlamayı temel bir sorumluluk kabul ettiklerini belirtti. Genç yetenek projesi ve staj programları kapsamında öğrencilere sadece teorik bilgi değil, endüstriyel projeler ve sunum becerileri de kazandırdıklarını aktaran Akı, hayatın dili olan matematiğin sanayide doğrudan bir karşılığı olduğunu vurguladı. Öğrencileri henüz okul sıralarındayken sanayide ağırlamanın "kazan-kazan" ilkesine dayandığını ifade eden Akı, hazırlanan bu protokolü sahada aktif olarak işleteceklerini, bu sayede işletmenin ve öğrencilerin birbirlerinin ruhunu tanıyacağı verimli bir ortam sunacaklarını söyledi.

Matematik Bölüm Başkanı Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Bayram da bölüm olarak ana hedeflerinin öğrencilerin ufkunu genişletmek ve onları sektörün ihtiyaç duyduğu çağdaş yetkinliklerle donatmak olduğunu belirtti. Matematik disiplininin sadece teorik derslerle sınırlı kalmayıp sanayi sisteminin ve dijital dönüşümün aktif bir parçası haline gelmesinin bölüm için stratejik bir adım olduğunu ifade eden Bayram, bu iş birliğinin öğrencilere akademik bilgi birikimini gerçek projelerle sınama imkanı sunduğunu vurguladı. İmzalanan protokol sayesinde öğrencilerin yazılım, veri analizi ve endüstriyel problem çözme süreçlerinde doğrudan rol alacağını aktaran Bayram, bu tür saha deneyimlerinin mezuniyet sonrası istihdamda öğrencileri bir adım öne çıkaracağını dile getirdi.

Tören, iş birliği protokolünün imzalanması ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı