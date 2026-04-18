Bursa'dan New York'a uzanan başarı: FRC'de büyük gurur

Bursa Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden oluşan KRONOS 11090 Robotik Takımı, BCR Automotive sponsorluğunda, 10–12 Nisan 2026 tarihleri arasında New York'ta düzenlenen FIRST Robotics Competition (FRC) NYC Regional yarışmasına ilk kez katılarak dikkat çeken bir başarıya imza attı.

Türkiye'den 4, dünya genelinden ise 52 takımın yer aldığı organizasyonda elde edilen bu ödül, bilim ve teknoloji alanında ilham veren, güçlü iş birlikleri kuran ve FIRST misyonunu en iyi şekilde temsil eden takımlara veriliyor.

Otomotiv Lisesi'nin teknik altyapısı ile Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin iletişim ve organizasyon gücünü bir araya getiren ekip; mühendislik, takım çalışması ve stratejik planlama alanlarında sergilediği performansla Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Program kapsamında öğrenciler, New York'taki Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu tarafından kabul edilerek Türk Evi'nde ağırlandı. Gerçekleştirilen kabulde, elde edilen başarıdan duyulan memnuniyet ifade edilirken öğrencilerle yakından ilgilenildi. Bu ziyaret, gençler açısından uluslararası temsil bilincini güçlendiren anlamlı bir tecrübe olarak kayda geçti. - BURSA

