Bursa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Şenliği'nde Eğlence ve Kitap İmza Günü

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Çocuk Şenliği'ne katılan çocuklar, yeni eğitim dönemi öncesindeki son hafta sonunda bol bol eğlenip, moral depoladı. Kral Şakir karakteriyle çocukların gönlünde taht kuran karikatürist Varol Yaşaroğlu şenlikte küçük hayranlarına kitap imzalarken, çocuklar birbirinden farklı etkinliklerle gönüllerince eğlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların hem yeteneklerini geliştirmeleri hem de eğlenceli vakit geçirmeleri amacıyla bu yıl beşincisini gerçekleştirdiği Çocuk Şenliği, yüzlerce çocuğun katılımıyla Botanik Park'ta yapıldı. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı temasıyla yapılan etkinlik, bayrak yürüyüşü ile başladı. Büyükşehir Belediye Bandosu konseri ve Orkestra Şube'nin Cumhuriyet Şarkıları Konseri ilgiyle dinlendi.

Etkinlikte çeşitli kamu kurumları, özel sektör ve Büyükşehir Belediyesi birimleri tarafından hazırlanan stantlarda çocuklara yönelik eğitici, öğretici ve eğlendirici atölye çalışmaları yapıldı. Bubble Şov, illüzyon gösterisi, kukla tiyatrosu, gün boyu dev ekranda yapılan Kral Şakir fiilmleri gösterimi ve daha sayısız etkinlikle çocuklar, okullar açılmadan önce gönüllerince elenme fırsatı buldu.

Çocuk Şenliğinde dört yıldır Bursalı minikleri yalnız bırakmayan Kral Şakir karakterinin mimarı Varol Yaşaroğlu, bu yıl da çocuklarla buluştu. Kral Şakir maskotları ve müzikleri ile renklenen şenlikte Yaşaroğlu, çocuklar için kitaplarını imzaladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız da çocukların eğlencesine ortak oldu. Alanı gezen, çocukların oyun ve etkinliklerine eşlik edip, ip atlayan Yıldız, "Botanik Park'ı bugün çok farklı gördüm. Çocuklarımızın aileleriyle birlikte gösterdikleri bu rağbet bizleri inanılmaz mutlu etti. Çocuklarımızın ekranla büyüdüğü bir dönemde, onlar akranlarıyla beraber hareket edip, hem oyunun zevkini yaşadı hem de geçmişteki oyunları öğrenme fırsatı buldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımız aileleriyle, mutlu vakit geçiriyorlar. Çocuklarımızın her günü böyle mutlu olsun inşallah" dedi.

Çok mutluyum

Çocuk şenliğinde bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Varol Yaşaroğlu ise, "Gerçekten her geldiğimde çok heyecanlanıyorum. Bu kalabalık her geldiğimde daha da büyüyor. Kral Şakir sevgisi gerçekten artık çocukları da aştı, ailelere birlikte dünya markası olma yolunda ilerliyor. Bu sene de acayip bir coşku var. Kral Şakir'le burada olmak bizim için büyük bir mutluluk. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA