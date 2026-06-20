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Baba, anne ve 2 kızı sınavda birbirlerine rakip oldu

Baba, anne ve 2 kızı sınavda birbirlerine rakip oldu
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Burdur'da anne, baba ve iki çocuk, aynı dönemde üniversite sınavına hazırlanarak bugün YKS'nin ilk oturumuna birlikte girdi. Okumanın yaşının olmadığını gösteren aile, sınav heyecanını paylaştı.

Burdur'da anne, baba ve iki çocukları, üniversite sınavına birlikte hazırlanmalarının ardından sınav heyecanı yaşadı. Yıllardır kurdukları hayalin peşinden giden aile, okumanın yaşının olmadığını göstererek çevrelerine örnek oluyor.

Burdur'da yaşayan Dağıstan Yılmaz (47), eşi Ayşe Yılmaz (37) ve kızları Mizgin Yılmaz (17) ile Eylül Rana Yılmaz (19) aynı dönemde üniversite sınavına hazırlandı. Bugün gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YSK) Temel Yeterlik Testi oturumuna giren aile, sınava girecekleri binaya geldi. Sınav öncesi birbirlerine başarılar dileyen aile, hayalini kurdukları sınav için ter dökmeye başladı.

"Ailemle birlikte üniversite sınavına girmek çok güzel bir duygu"

Dağıstan Yılmaz, okumaya hevesli olduğunu belirterek, "Çocuklarım ile birlikte hayalim vardı. Çocuklarımla birlikte üniversite sınavına girmek istiyordum. Bu hayalimi de gerçekleştiriyorum, bunun peşinde gidiyorum. Hem kendi inşaat işlerimi yürüttüm hem de okulumu yürüttüm. Okumanın yaşının olmadığını herkese ispat etmek gerektiğini düşündüm. Ailem ile birlikte üniversite sınavına girmek, okumak çok güzel bir duygu aslında. İnşallah herkese de örnek olur. Çocuklarımla birlikte biraz geride kalıyoruz ama azimli bir şekilde başarmaya çalışıyoruz. Soruları beraber çözüyoruz, birlikte çalışıyoruz" dedi.

"Benim tek hayalim ileride kızlarım ile beraber sınava girmekti"

Anne Ayşe Yılmaz ise çocukları ile birlikte bu anı yaşadıkları için çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Çocuklarımla gurur verici bir anı yaşıyoruz. Duygularımı tarif edecek bir cümle bulamıyorum. Gururluyuz, başka da bir şey diyemiyorum. Bu duyguyu yaşamak her anne babaya nasip olmaz bence. Bence okumakta hiçbir yaşın önemi yok. Benim tek hayalim ileride kızlarım ile beraber sınava girmekti. Bunu başarmanın gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Şimdi inşallah hep beraber kep atacağız"

Ailesi ile birlikte sınava gireceği için heyecanlı olduğunu söyleyen Mizgin Yılmaz, "Çok mutluyum aslında, biraz da tedirginim. Ailemle hepimiz beraberiz ve sınıflarımız yan yana. Sınava hazırlık sürecim biraz sıkıntılıydı. Antrenmanlarım ile derslerim çakışıyordu. Bu durumu bir şekilde hallettim. Ailem hep destekçim oldu, yanımda oldular. Annem ve babamın da sınava gireceğini ilk duyduğumda şaşırdım. Benim ailemle beraber mezun olmak gibi bir düşüncem asla yoktu. Şimdi inşallah hep beraber kep atacağız" diye konuştu. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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