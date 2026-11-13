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Bülent Akarcalı, Kocaeli'de öğrencilere kariyer ve gelecek hedeflerini anlattı

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Bülent Akarcalı, Kocaeli'de öğrencilere kariyer ve gelecek hedeflerini anlattı
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Eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Bülent Akarcalı, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu. Akarcalı, söyleşide kariyer planlaması, iş hayatı ve gelecek hedeflerine ilişkin deneyimlerini aktardı; öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Bülent Akarcalı, Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek kariyer planlaması, iş hayatı ve gelecek hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi'nin geleneksel "Çarşamba Konuşmaları" programına konuk olan 46. Hükümet Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Bülent Akarcalı, "Kariyer ve Gelecek Üzerine Mülahazalar" başlıklı söyleşide öğrencilerle buluştu. Siyasi, bürokratik ve mesleki yaşamından edindiği deneyimleri aktaran Akarcalı, kariyer planlamasında uzun vadeli düşünmenin, değişen şartlara uyum sağlamanın ve kişisel gelişimin önemine değindi. Gençlerin yalnızca bugünün şartlarına değil, geleceğin ihtiyaçlarına da hazırlıklı olmaları gerektiğini belirten Akarcalı, hedefler doğrultusunda bilinçli adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

ÖĞRENCİLERİN SORULARINI YANITLADI

Söyleşinin soru-cevap bölümünde öğrenciler, kariyer hedefleri, iş yaşamında karşılaşılan zorluklar ve gelecek beklentilerine ilişkin sorular yöneltti. Akarcalı, milletvekilliği ve bakanlık görevlerinin yanı sıra iş hayatı, akademi ve uluslararası kuruluşlarda edindiği deneyimlerden örnekler vererek soruları yanıtladı.

Programın sonunda Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Bekir İnce tarafından Akarcalı'ya teşekkür plaketi takdim edildi. Etkinliğe katkılarından dolayı UMSİDER Genel Başkanı Mehmet Zeki Gedikoğlu'na da hediye verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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